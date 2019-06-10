Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Binali Yıldırım İstanbul’u aydınlık yarınlara taşıyacak”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım ile sadece İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin kazanacağını belirterek: “İstanbul’da yaşayan hemşerilerimiz 23 Haziran’da iradelerini net bir şekilde ortaya koyacak ve Binali Yıldırım ile İstanbul’u aydınlık yarınlara taşıyacaklar." dedi.

23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul’a giden Rasim Arı, buradaki çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’da başta Nevşehirliler olmak üzere toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelen Arı, son olarak Bahçelievler’de çok sayıda Nevşehirlinin de bulunduğu kalabalık bir grup ile kahvaltıda buluştu.

Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Zafer Sarıkaya, Ahmet Mücahit Arınç ve Halis Halis Dalkılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Nevşehir’den İstanbul’a giden ilçe ve belde belediye başkanlarının’ da katıldığı kahvaltıda gurbetçi hemşerileriyle hasret gidererek Nevşehir ve İstanbul üzerine sohbet eden Arı, İstanbul’da karşılaştığı yoğun ilgiden dolayı gurbetçilere teşekkür ederek hemşerilerinden İstanbul’da mega projelerin hayata geçirilmesi için Binali Yıldırım’a destek istedi.

Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Tarihinin en önemli projelerini hayata geçiren Binali Yıldırım’ın Türk Milleti tarafından her zaman vefalı, cesaretli ve vatan sevdalısı biri olarak hatırlayacağını söyledi. Milletimizin Binali Yıldırım’ı tarihe geçen büyük eserlerinden, hayatı kolaylaştıran dev yatırımlarından bildiğini kaydeden Arı: “ Sadece İstanbullular değil tüm Türkiye onu Marmaray’dan, 3. Havalimanı’ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden, Konak Tüneli’nden, hızlı trenlerden, bölünmüş yollardan ve daha nice hizmetlerden biliyor. Milletimiz Binali Yıldırım’ı vefasıyla biliyor, cesaretli ve vatan sevdalısı yapısıyla biliyor. Bugüne kadar hiçbir sorumluluktan kaçmadığı gibi, istikrarını da bozmadı. Onun için esas olan mutlu millet, adalet, halka ve hakka hizmet olmuştur. Şimdi böyle bir insan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yürüdüğü yolda ilahi bir mana ve maksatla hesap kitap yapmadan herkesi sarıp sarmalayan, naif kişiliği, insani dokunuşu, ülkemize kazandırdığı büyük hizmetleri ile milletimizin belleğinde asırlarca hep hayırla hatırlanacak Sayın Binali Yıldırım’ın bu yolda her zaman yanındayız.” diye konuştu.