Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bayram namazı çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bayram namazı çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Arı, çocukların bayramını kutlayarak onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Hz. Ömer Camiinde kıldı. Cami çıkışında cami cemaati ile tek tek tokalaşarak bayramlaşan Arı, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi. Arı, bayramın Müslümanlar arasında sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekişmesine, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesile olduğunu vurguladı.

Başkan Arı, bayram namazı için camiye gelen çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocukların bayramlarını kutlayan Arı, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

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