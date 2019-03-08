Nevşehir Barosunda 8 Mart Dünya Kadınlar günü programı düzenlendi

Nevşehir Valiliği Eşitlik Birimi ve Baro Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adalet Sarayı konferans salonunda program düzenlendi.

Nevşehir Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınla Günü programı Adalet Sarayı’nda düzenlenen sergi açılışı ile başladı. Sergi açılışının ardından Adalet Sarayı konferans salonunda devam eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Nevşehir Baro Başkanlığı Kadın Hakları Komisyon Başkanı Münevver Can’ın açılış konuşmasıyla devam eden programda konuşan Baro Başkanı Necmi Öncül, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü bir kutlama günü değildir. 8 Mart Dünya Kadınlar günü B.M tarafından tanımlanan bir gündür. Dünya Kadınlar Günü ile, İnsan hakları temelinde kadınların siyasi, ekonomik, sosyal başarılarının artırılması, Kadına karşı şiddetin önlenmesi, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, Kadınların siyasi haklarının artırılması, temsilde ve yönetim mekanizmalarında daha fazla yer almaları, kadın istihdamının artırılması gibi çalışmaların artırılması amaçlanmakta ve kadın haklarının topluma duyurulmasında farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde yeni bir milat olmasın diliyoruz” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’de burada yaptığı konuşmada, “Bugün vesilesi ile bir kez daha hatırladığımız annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kız kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.Yeni, modernleşen Türkiye’de yerel yönetimler olarak, şehirleri eşitlikçi, kadın dostu kentler haline getirmenin çabası içerisinde bulunmaktayız. Bu açıdan gerekli siyasi irade ve kararlılığa sahip olmakla birlikte, devletimizin bu konudaki tam desteğini hissetmenin haklı gururunu taşımaktayız. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz.Kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak, “Nevşehirli kadın hemşerilerimiz ve hakları” konusunda ilimizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve Nevşehir Yerel Eşitlik Stratejik Planının hayata geçirilmesinde üzerimize düşen görevleri büyük titizlikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Nevşehir, 2006 yılından bu yana Kadın Dostu Kentler Programı’nda yer alıyor. Bu kapsamda, Nevşehir Belediyesi olarak, üniversitemiz, kadın sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel dinamiklerle birlikte, kadına yönelik pek çok proje ve çalışmanın içerisinde yer almanın sevincini paylaşmaktayız” şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken kadınların toplumumuzda büyük bir yeri olduğunu ifade etti.

Program düzenlenen panel ile sona erdi.