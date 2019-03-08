0553 313 94 23

Nevşehir Barosunda 8 Mart Dünya Kadınlar günü programı düzenlendi

Nevşehir Valiliği Eşitlik Birimi ve Baro Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adalet Sarayı konferans salonunda program düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 12:08
Nevşehir Barosunda 8 Mart Dünya Kadınlar günü programı düzenlendi

Nevşehir Valiliği Eşitlik Birimi ve Baro Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adalet Sarayı konferans salonunda program düzenlendi.


Nevşehir Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınla Günü programı Adalet Sarayı’nda düzenlenen sergi açılışı ile başladı. Sergi açılışının ardından Adalet Sarayı konferans salonunda devam eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Nevşehir Baro Başkanlığı Kadın Hakları Komisyon Başkanı Münevver Can’ın açılış konuşmasıyla devam eden programda konuşan Baro Başkanı Necmi Öncül, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü bir kutlama günü değildir. 8 Mart Dünya Kadınlar günü B.M tarafından tanımlanan bir gündür. Dünya Kadınlar Günü ile, İnsan hakları temelinde kadınların siyasi, ekonomik, sosyal başarılarının artırılması, Kadına karşı şiddetin önlenmesi, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, Kadınların siyasi haklarının artırılması, temsilde ve yönetim mekanizmalarında daha fazla yer almaları, kadın istihdamının artırılması gibi çalışmaların artırılması amaçlanmakta ve kadın haklarının topluma duyurulmasında farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde yeni bir milat olmasın diliyoruz” dedi.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’de burada yaptığı konuşmada, “Bugün vesilesi ile bir kez daha hatırladığımız annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kız kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.Yeni, modernleşen Türkiye’de yerel yönetimler olarak, şehirleri eşitlikçi, kadın dostu kentler haline getirmenin çabası içerisinde bulunmaktayız. Bu açıdan gerekli siyasi irade ve kararlılığa sahip olmakla birlikte, devletimizin bu konudaki tam desteğini hissetmenin haklı gururunu taşımaktayız. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz.Kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak, “Nevşehirli kadın hemşerilerimiz ve hakları” konusunda ilimizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve Nevşehir Yerel Eşitlik Stratejik Planının hayata geçirilmesinde üzerimize düşen görevleri büyük titizlikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Nevşehir, 2006 yılından bu yana Kadın Dostu Kentler Programı’nda yer alıyor. Bu kapsamda, Nevşehir Belediyesi olarak, üniversitemiz, kadın sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel dinamiklerle birlikte, kadına yönelik pek çok proje ve çalışmanın içerisinde yer almanın sevincini paylaşmaktayız” şeklinde konuştu.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken kadınların toplumumuzda büyük bir yeri olduğunu ifade etti.


Program düzenlenen panel ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:08
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    1. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    2. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    3. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    4. Gençlik Merkezine gece denetimi
    5. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    6. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    7. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    8. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    9. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    10. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    11. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    12. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    13. İmamoğlu’ndan kadınların çalışma..
    14. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    16. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    17. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    18. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    19. KSÜ personeline rekor promosyon
    20. Geleceğiniz güvence altında
    21. Piyasalarda gün ortası
    22. Emniyetten kan bağışı kampanyası
    23. Cenaze ortada kaldı, gerilim yükseldi
    24. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan..
    25. Mut’ta başıboş köpekler korku saçıyor
    26. CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar..
    27. Bakan Dönmez kadın personelin Kadınlar..
    28. Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi ‘19
    29. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    30. Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir