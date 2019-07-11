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Nevşehir 2020 yılında UCLG-MEWA zirvesine ev sahipliği yapacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı, Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanlığına seçilmesinden dolayı üye belediye başkanlarına teşekkür etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Nevşehir 2020 yılında UCLG-MEWA zirvesine ev sahipliği yapacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı, Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanlığına seçilmesinden dolayı üye belediye başkanlarına teşekkür etti. Arı, ayrıca UCLG-MEWA’nın 2020 yılında gerçekleştireceği Bahar Dönemi Yönetim Kurulu Toplantısının Nevşehir’de yapılacağını duyurdu.


Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılan ve UCLG-MEWA’nın 2019-2022 dönemi yönetim organları ve komiteleri için Başkanlık Divanı seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantıya Nevşehir’i temsilen katıldığını söyledi. Yerel yönetimler arası çoklu ortaklıkların kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulan UCLG-MEWA’nın Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısında, kurulun yönetim organlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimlerde farklı ülkelerden gelen belediye başkanlarının oy kullandıklarını belirten Arı, kendisinin de bu seçimlerde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyesi, Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanı ve Denetleme Kurulu Başkanı ve Sayman seçildiğini açıkladı.


Bu görevlere seçilmesinde oyları ile destek veren gerek Türk gerekse de yabancı belediye başkanlarına ve UCLG-MEWA Mehmet Duman’a teşekkür eden Rasim Arı, Nevşehir’in tarihi misyonu ve kültürel zenginliği ile UCLG Dünya Teşkilatı’na katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.


Arı: “Nevşehir’i ve Türkiye’yi temsil ettiğimiz toplantıda UCLG-MEWA’nın yeni yönetim kadrosu oluşturuldu. Burada bizlere de üç ayrı önemli görev tevdi edildi. Bu görevleri en iyi şekilde yerine getirerek gerek ülkemizi gerekse de şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bunun yanı sıra burada gerçekleştirdiğimiz girişimler sonucu birliğin bahar dönemi yönetim kurulu toplantısına şehrimizin ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Toplantıya, dünyanın farklı ülkelerinden yerel yönetim temsilcisi, belediye başkanı, akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yerel yönetim uzmanları katılacak. Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı için ciddi bir fırsat olacak bu toplantı için kısa süre içerisinde hazırlıklara başlayacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
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