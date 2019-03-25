Nevruz'da PKK propagandası yapan HDP'liler adliyede!

Eskişehir HDP İl Örgütü tarafından Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan bir alanda Nevruz programı organize edildi. Etkinlikte, HDP Parti Meclis Üyesi Alper Öztürk bir konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı. Öztürk, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından durdurularak konuşmasında 'Terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek ile il yöneticilerinden Rana Rende ve parti üyesi Mustafa Göral da gözaltına alındı.

Slogan attılar

Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde TEM ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Bu arada polis nezaretindeki bazı şüpheliler, adliyeye sevk sırasında çeşitli sloganlar attılar.