İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının çalışmasıyla 28 Şubat 2019 tarihinde KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük brüt ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldığını belirterek, "Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar." dedi.

Hak-İş'in düzenlediği "Nevruz'da İşçi Buluşması" etkinliğine telekonferansla katılan Yıldırım, işçilerin emeğinin çok değerli olduğunu, AK Parti iktidarının işçi haklarına en fazla önem verilen dönem olarak öne çıktığını, işçi ve memurları ülkenin geleceği adına teminat olarak gördüklerini anlattı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Başbakanlığım döneminde 696 Sayılı KHK ile taşeron işçilerimizin kadroya alınmalarına imkan veren bir düzenleme yaptık.2 Nisan 2018 tarihi itibariyle tamamlandı. Bu süreç içerisinde, merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin 4D kadrolarına geçişi, belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron emekçilerinin belediye iştiraklerindeki istihdamı, aynı şekilde 4C'deki kardeşlerimizin 4B statüsüne geçirilmeleri, mevsimlik ve geçici işçilerin5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin, 4 ay daha uzatılması çalışmaları öngörüldüğü şekilde tamamlandı.Bütün bu çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın,emekçi kardeşlerimize müjdeyi vermiş olduğu 5 Aralık 2017'de süratle başladı. 24 Aralık 2017'de çıkanKHK çerçevesinde yürütüldü. Nihayetinde öngörüldüğü gibi2 Nisan 2018'de tamamlandı. Bu reform, Cumhuriyet tarihimizde, çalışma hayatı ile ilgili alınan en büyük reformdur. 1 milyona yakın emekçi kardeşimizin ve ailelerinin hayatına, geleceklerine etki edençok hayırlı bir çalışmadır."

- "Bir müjde vermek istiyorum"

İBB'nin 11 iştirakinde 33 bin 427 işçinin kadrolu olarak çalıştığını dile getiren Yıldırım, 2019 yılı için ücret artışlarının ocak ve temmuzda yüzde dörder olacak şekilde düzenlendiğini anımsatarak, bir müjde vermek istediğini kaydetti.

Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sözleşmede ücret artışlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı verileceğine dair herhangi bir hüküm ise bulunmuyor. Ancak bizler işçi kardeşlerimizin mağduriyetini 'aman nasılsa yasal yükümlülüğümüz yok' diyerek göz ardı edemeyiz. Bu mağduriyetin giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bir çalışma başlattı. "Buna göre, 2018 yılı asgari ücret tutarı ile 2019 yılı asgari ücret tutarı arasındaki fark dikkate alınarak bir düzenlemeye gidildi.Böylece 28 Şubat 2019 tarihinde KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük brüt ücretlerine1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldı.Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar. Buna göre, 31 Aralık 2018'de 2 bin 195 lira brüt ücretle çalışan arkadaşımızın 2019 yılı ücret artış ortalaması yüzde 48 olacak. 31 Aralık 2018'de asgari ücretin 1,5 katı kadar yani3 bin 44 lira brüt ücret alan arkadaşımızın 2019 yılı ücret artışın ortalaması yüzde 24 olacak.31 Aralık 2018'de asgari ücretin iki katı olarak4 bin 59 lira brüt ücretle çalışan arkadaşımızın 2019 yılı ücret artış ortalaması yüzde 19 olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Yıldırım, yerel seçimlere değinerek, "Kimin ne sorunu varsa birlikte çözeceğiz.Binali Yıldırım sözü başka sözlere benzemez.Benim sözüm senettir." dedi.

İstanbul'u trafik sorununu çözmüş, daha çok üreten, iş, istihdam imkanları artmış, kaliteli ve konforlu hayat sunan, huzurlu ve güvenli bir şehir yapacaklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini, "Sizlerin de 31 Mart'ta İstanbul'da Binali Yıldırım, ilçelerde de Cumhur İttifakı diyeceğinize inanıyorum.Bugünkü nevruz ateşini o akşam Saraçhane'de yakacağız.Emeğin, kardeşliğin ve huzurun ateşini birlikte yakalım.Nevruz bereketini, bolluğunu paylaşalım." diye tamamladı.