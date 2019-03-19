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"Nevruzda 10 bin İranlı Kuşadası'na gelecek"

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, nevruz dolayısıyla 10 bin İranlı turistin ilçeye geleceğini söyledi.

19 Mart 2019 Salı 15:35
"Nevruzda 10 bin İranlı Kuşadası'na gelecek"

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, nevruz dolayısıyla 10 bin İranlı turistin ilçeye geleceğini söyledi.

Bir tur operatörünün yönetim kurulu başkanı da olan İlbahar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatili dolayısıyla İranlı turistlerin Kuşadası'na giriş yapmaya başladığını belirtti.

İlbahar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na charter uçuşuyla 400 kişilik ilk kafilenin geldiğini ve otellere yerleştiğini aktararak şunları kaydetti:

"İranlı dostlarımız nevruz tatilini geçirmek için ülkemize büyük ilgi gösteriyor. İlçemize on bin İranlı turist gelecek. Bugün 400 kişilik ilk kafilemiz geldi. Otellerine yerleşti. Bizim ve diğer acentelerin Antalya’ya getireceği İranlı turist sayısı 30-40 bini bulacak. İstanbul, Bodrum ve kara yolu ile gelecek olanlar var. Nevruz tatilinden sonra charter sayıları düşse de İran uçuşları ve misafirlerimizin gelmesi ekim ayı sonuna kadar sürecek."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:35
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  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Bülent İlbahar
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