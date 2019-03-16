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Nevruz tatili için gelen İranlılara çiçekli karşılama

Ağrı Valisi Süleyman Elban:- "İranlılar özellikle bu tatilde ülkemizi tercih etmektedir. Biz de bizi tercih eden İranlı kardeşlerimize ülkemizde hoşça vakit geçirmeleri, iyi bir tatil yaparak ülkelerine sağ salim dönme dileklerimizi iletmek için geldik"

16 Mart 2019 Cumartesi 21:04
Nevruz tatili için gelen İranlılara çiçekli karşılama

AĞRI (AA) - Nevruz tatili için Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İranlı turistler, Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki Türk heyetince çiçeklerle karşılandı.

Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistlerin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan girişleri başladı.

12 günü resmi olmak üzere yaklaşık 20 günlük tatillerini geçirmek için sınır kapısından ülkeye giren İranlı turistler, başta Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yurdun farklı yerlerine gidiyor.

Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen Vali Elban, önce sınır kapısının İran tarafındaki görevlilerin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra İran tarafında işlemlerini tamamlayarak Türkiye'ye giriş yapan turistleri karşılayan Elban, trafik kurallarına uymalarını istediği turistlere tatillerini huzur içerisinde geçirmelerini diledi.

- "İranlılar özellikle bu tatilde ülkemizi tercih etmektedir"

Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Elban, Nevruz Bayramı'nın Türkiye gibi birçok ülke için çok önemli bir bayram olduğunu söyledi.

İran'ın da Nevruz Bayramı'nda resmi tatil uyguladığını belirten Elban, "İranlılar özellikle bu tatilde ülkemizi tercih etmektedir. Biz de bizi tercih eden İranlı kardeşlerimize ülkemizde hoşça vakit geçirmeleri, iyi bir tatil yaparak ülkelerine sağ salim dönme dileklerimizi iletmek için geldik. Kendilerine hem iyi bayramlar, iyi yıllar dileklerimizi ilettik hem de bu güzel tatil dönemini rahat geçirebilmeleri için trafik kurallarını hatırlattık. Bu vesileyle İran'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere herkesin Nevruz Bayramı'nı ve bununla başlayacak yeni yıllarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tatil beldesi olarak Türkiye'yi seçtikleri için mutlu olduklarını dile getiren İranlı turistler ise güzel bir karşılamayla tatile başladıkları için sevindiklerini aktardı.

Programa Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, AK Parti Doğubayazıt Belediye Başkan adayı Ertuğrul Eryılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar ile kurum müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:04
  1. Ağrı
  2. Ağrı Valisi Süleyman Elban
  3. İranlı Turistler
  4. Nevruz bayramı

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