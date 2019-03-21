Nevruz Bayramı tatilinde trafik kazaları 77 can aldı İran'da son üç günde meydana gelen trafik kazalarında 77 kişi öldü, bin 700 kişi yaralandı.

İran'da son üç günde meydana gelen trafik kazalarında 77 kişi öldü, bin 700 kişi yaralandı. İran Emniyeti Trafik Şube Müdürü Kemal Hadiyanfer, Elburz eyaletinde basına yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı tatilinin devam ettiği ülkede son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 77 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Trafik kazalarında bin 700 kişinin de yaralandığını aktaran Hadiyanfer, kazaların büyük çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirtti. İran'da yeni yılın başlangıcı da olan Nevruz Bayramı'nda milyonlarca kişi tatillerini yurt içi ve dışında yaptıkları seyahatlerle değerlendiriyor.







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