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Nevruz Bayramı kutlanıyor

Mardin Valisi Mustafa Yaman: - "Bahar bayramına, adına yakışır bir şekilde güzel bir havada girdik. Herkesin yüzünün güldüğünü görmekteyiz ve bundan dolayı mutluluk duymaktayız"- Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: - "Bin yılları aşkın değerleri ile sadece ülkemize ve milletimize değil bütün insanlığa mal ettiğimiz muhteşem bir medeniyetimiz var"

21 Mart 2019 Perşembe 16:45
Nevruz Bayramı kutlanıyor

MARDİN/ELAZIĞ (AA) - Mardin ve Elazığ'da, 21 Mart Nevruz Bayramı kutlandı.

Mardin Valiliği ve Mardin Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan programda, Vali Mustafa Yaman ve beraberindekiler demir dövdü.

Yaman, burada yaptığı konuşmada, 21 Mart'ın Mezopotamya, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar'da da bahar bayramı olarak kutlandığını ifade ederek, bölgede sağlanan huzurun önemine işaret etti.

Mardin'deki huzur sayesinde vatandaşın da mutlu olduğunu aktaran Yaman, şöyle konuştu:

"Bahar bayramına, adına yakışır bir şekilde güzel bir havada girdik. Herkesin yüzünün güldüğünü görmekteyiz ve bundan dolayı mutluluk duymaktayız. 2019 yılı aynen bu şekilde çiftçimizin, esnafımızın ve bölge insanımızın yüzünün güldüğü yıl olacak."

AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin vali yardımcıları Bahattin Çelik ve Osman Demir ile AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Abdülkadir Tutaşı'nın da katıldığı program, konserle sona erdi.

- Elazığ

Elazığ'da Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kültür Park'ında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Elazığ Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından Nevruz ateşi yakıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, demir dövdü.

Vali Kaldırım yaptığı konuşmada, nevruzun "doğanın süslü elbisesini giymeye başladığı gün" olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bin yılları aşkın değerleri ile sadece ülkemize ve milletimize değil bütün insanlığa mal ettiğimiz muhteşem bir medeniyetimiz var. Bu medeniyet Orta Asya'dan başlayıp, Anadolu'da kök salmış ve ardından bütün dünyaya yayılmış bir medeniyet anlayışı. Bu anlayışın temelinde insan sevgisi ve insana verilen önem var."

Dünyanın bu anlayışa ihtiyacı olduğunu belirten Kaldırım, "Bunu Yeni Zelanda'da gördük. İnşallah bu medeniyeti, tekrardan bütün dünya ile buluşturacağız." dedi.





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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:45
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