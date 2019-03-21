Nevruz ateşi yakıldı, örste demir dövüldü

Bilecik’te Nevruz Bayramı, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bir programla kutlandı.

Okul bahçesindeki kutlamalara Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can,Bilecik 2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu,Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Avcu, Türk toplumunun en köklü milli bayramının Nevruz olduğunu ifade etti. Avcu, “Nevruz yeni gün yeni yılın ilk günü demektir. Bugün geceyle gündüzün eşit olduğu günlerin uzayıp sıcaklığın artmaya başladığı 21 Mart’a rastlamaktadır. Bugünlerde doğada uyanıp canlanmaya başladığından nevruz günleri baharın başladığı günlerdir. Atalarımız yeni bir hayat yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi günü aynı zamanda Ergenekon’dan çıkış bayramı olarak kutlamışlardır. Bütün bu önemli özellikleriyle nevruz Türk dünyasında 2 bin 80 yıldır coşkuyla kutlana gelmiş olup halen 200 milyonu aşkın Türk topluluklarında coşkuyla ve neşeyle kutlanmaktadır. Sizlerin bu bayram gününü mutluluk içinde sevinçle kutlamanızı diliyorum. 1990 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile Rusya federasyonu bünyesindeki Tataristan 21 Mart Ergenekon Nevruz Bayramı’nı mili bayram olarak ilan etmişlerdir. Bugünün coşkuyla kutlanmasına büyük önem vermektedirler” dedi.

“Nevruz Türk tarihine dayanan milli bir bayramdır”

Avcu, konuşmasının devamında, Nevruz’un Türk tarihine dayanan milli bir bayram olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de de 1991 yılında Türk dünyası ile birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir. Bir ortak kültür zenginlikler yumağı olan bu anlamlı bayramı sonsuza dek kutlayabilmemiz bireysel ve toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde yaşama isteğimize ve bilincimize bağlıdır. Nevruzun bolluk ve bereketini müjdeleyen sıcak günlerini mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve cömertliğiyle bizi bağrında barındıran doğa ve çevremize tam bir uyum içinde yaşamamız onu sevgi ve özenle korumamız gerekmektedir. Nevruz, Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan Ergenekon’dan demir dağları eriterek dirilen ataların ruhlarıyla yanan bir ateştir. Bu ateş hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturacak ortak kültür ocağında binlerce ruhu ısıtacaktır. Nevruz günleri geleceğe umut taşısın” ifadelerine yer verdi.

Nevruz kutlamaları, Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin folklor gösterisi, Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından Nevruz ateşinin yakılması, ateş üzerinden atlanılması, Nevruz’un simgelerinden olan demir dövme, yumurta kırma, çuval yarışı ve pilav ikramıyla son buldu.