0553 313 94 23

Nevruz alanında toprağa gömülü Öcalan posteri bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinlik öncesi, alanda güvenlik önlemleri alan polis ekiplerince toprağa gömülü PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 10:25
Nevruz alanında toprağa gömülü Öcalan posteri bulundu

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ele geçirildi.

Merkez merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğin gerçekleştirileceği alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen güvenlik önlemleri sürüyor.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Polis, alanda hassas burunlu dedektör köpek "Atlas"la arama yaptı.

Köpeğin bir noktada tepki vermesi üzerine yapılan kazıda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan posterleri bulundu.

- Kurbağa adamlar kanallarda arama yaptı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden "kurbağa adamlar" da alandaki menfez ve kanallarda arama gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar alana alınmaya başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:25
  1. Elazığ
  2. Diyarbakır
  3. HDP
  4. nevruz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hijyen Sağlıktır" projesi mart ayında 6 bölgede 600'e aşkın kadına ulaştı
    1. "Hijyen Sağlıktır" projesi mart..
    2. Arıcılığa kadın eli değecek
    3. Market reyonlarına “ürün” düzenlemesi
    4. İrfan Can Kahveci, aday kadrodan..
    5. Hakkâri’de ‘satranç il birinciliği’..
    6. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    7. Başsavcıvekili kalp krizi geçirerek..
    8. Özdemir Yeşilköy’de başkan gibi..
    9. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    10. Halk otobüsü kaza yaptı
    11. İrfan Can Kahveci, milli kadrodan..
    12. Irak ve Suriye Türkmenlerinin yaşadığı..
    13. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    14. Bu ‘çağrı’ 700 kişiye ekmek kapısı oldu
    15. Muğla’da ‘Mor Yaşam’ projesi sürüyor
    16. Manisa TSO’da Sri Lanka’ya yatırım..
    17. Doğu Anadolu buz kesti
    18. "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi
    19. Çukurca’da terör operasyonu
    20. Türkiye, Arnavutluk ile 11. randevuda
    21. Bakan Kasapoğlu: Hakemin esas unsur..
    22. İki Türk’ten ilk otonom drone
    23. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    24. Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi
    25. TCMB'den döviz depo ihalesi
    26. Renault ve Dacia’dan “Bahar Servis..
    27. Kars’ta üniversite öğrencileri ilmik..
    28. Trabzonspor’dan dev ödeme
    29. İslam düşmanı Charlie Hebdo'dan yeni..
    30. Öğrenciler, fidanları toprakla..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!