Nev’den coşkulu SAÜ konseri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Nev’in ‘Bir Nev-i Alaturka 2’ konseri ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Nev’in ‘Bir Nev-i Alaturka 2’ konseri ile devam etti.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde binlerce müziksever eşsiz bir gece yaşarken; Nev sevilen eserlerini dinleyiciler için seslendirdi. Müzikseverlerin zaman zaman eşlik ettiği şarkılarla renkli görüntülerin yaşandığı gecede, Nev’in sahne performansı izleyenlerden tam not aldı. Usta Sanatçı Nev konser sonunda geceye katılan herkese teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.