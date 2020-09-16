Nevbahar Üsküdar’da büyük teslim kampanyası

İstanbul’un tarihi ve otantik semtlerinden Üsküdar’da yer alacak proje uygun kredi koşullarıyla ön planda. Nitekim 1 milyon liraya kadar yüzde 0.74 vade oranıyla kredi kullanılabiliyor.

Yüzde 20 indirim

Teslim kampanyası kapsamında yüzde 10 peşinat vererek yüzde 20 indirim hakkından yararlanılabiliyor. Ayrıca kalan tutarın yüzde 45’i teslim tarihi olan 2021 Ocak döneminde, geriye kalan yüzde 45’i ise teslimden bir yıl sonra -2022 Ocak ayında- ödenebiliyor.

Boğazın dokusunu taşıyor

Karma konseptten oluşan Nevbahar Üsküdar projesinde büyüklükleri 105 metrekare ile 665 metrekare arasında değişen, 2+1’den 5+2’ye kadar farklı tipte 169 konut bulunuyor. Toplam 4 bloktan meydana gelen projede kütüphane, lounge alanı, spor kulübü, yüzme havuzu ve sanat galerisine de yer veriliyor.