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Neutec Grup ilaç olmaya devam ediyor

Türk Kızılay’ının öncülüğünde dünyanın birçok ülkesine uzanan yardım projelerine bir destek de Neutec Group’tan geldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:21
Neutec Grup ilaç olmaya devam ediyor

Türk ilaç sektörünün yerli ve milli markası olarak dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Neutec Group, son 70 günde Türk Kızılay’ının Gazze ve Erbil Projelerine 2 milyon 683 bin liralık ilaç yardımında bulundu. Neutec Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç “Bu gün dünyanın dört bir tarafında insan olarak içlerimizi acıtan, mazlumun daha da mazlum hale getirildiği olaylara üzüntüyle utanarak şahitlik etmekteyiz. Tüm bu insanlık dışı olayların sona erdiği, dünya insanlarının kardeşlik ve huzur içinde yaşadığı bir dünyayı tahayyül ederek sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almak bizim Neutec Group olarak birinci önceliğimizdir” dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:21
  1. neutec ilaç

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