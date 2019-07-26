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NEÜ’de Helal Belgelendirme Fırsatlar ve Güçlükler Çalıştayı gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) “Helal Belgelendirme: Fırsatlar ve Güçlükler” Çalıştayı düzenlendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:03
NEÜ’de Helal Belgelendirme Fırsatlar ve Güçlükler Çalıştayı gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) “Helal Belgelendirme: Fırsatlar ve Güçlükler” Çalıştayı düzenlendi.


NEÜ’de Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından helal belgelendirme ile ilgili güncel bilimsel gelişmelerden ve uygulamalardan haberdar olmak ve alan uzmanlarıyla ve uygulayıcılarla görüş alış-verişinde bulunmak amacıyla “Helal Belgelendirme: Fırsatlar ve Güçlükler” adlı bir çalıştay gerçekleştirildi.


Programda açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, helal kazanmanın ve tüketmenin önemine vurgu yaparak, “Bizim inancımızın gereklerine göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu anlamda yapılan çalışmalara her zaman destek olmak bizim görevimiz. Daha fazla katılımcı ile daha büyük bu tarz çalışmaların hem merkezi hem de destekçisi olacağız” dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ise, Belediye olarak helal çalışmalarla ilgili yaptıkları faaliyetlerini anlattı. Çocuklarda ve gençlerde helal rızık bilincinin oluşması gerektiğine vurgu yapan Uslu, yeni olarak yapılacak çalışmalara da her zaman destek olabileceklerini belirtti.


Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen konuşan Dr. Muhlis Akar, kazancın helal olmadan tüketimin de helal olamayacağını söyleyerek, “Rabbimizin hayatın bütün alanlarına yönelik mesajları var. İmanın gereğini yapmamızı söylüyor. Helal gıda ile ilgili çeşitli ayetler var. Helal gıdaları, temiz gıdaları tüketmek ve salih amel işlemek üzere. Yediğimiz içtiğimizin helal olmasıyla, hayatımızı sünnet çerçevesinde şekillendirmemizle ilgili Efendimiz’in de hadisleri var. Bütün insanlığın bu anlamda temize ve helal olana ihtiyacı vardır. Bu anlamda çalıştayın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, kısa zaman önce kurulan HAK’ın teşkilat yapısı ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Akreditasyonun Helal bilinci bakımından ülkemiz ve uluslararası arenadaki durumu ve öneminden bahsetti.


SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt ise, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün çalışmalarından bahsetti. Övüt, SMIIC Standarlarının 22 Temmuz itibarıyla güncellendiğini ve yeni hallerinin kısa süre içinde yayımlanacağını belirtti. SMIIC’in İslam ülkelerinin tek bir çatı altında toplanarak ortak standartları kabul edebilmesi için yegane platform olduğunu söyleyen Övüt, hali hazırda 10 adet OIC/SMIIC standardının yayınlanmış olduğunu, bunların 16 teknik komitede üye ülkeler ve ilgili paydaşların katkıları ile hazırlanmakta olduğunu belirtti.


Konuşmaların ardından oturumlara geçildi. Birinci oturum Prof. Dr. Orhan Çeker başkanlığında gerçekleşti. Çeker, helal konusunun önemi ve bu konudaki hassasiyetlerden bahsetti. Türk Standartları Enstitüsünden Doğan Yazar TSE’nin helal belgelendirme sürecini, bu süreçte karşılaşılan güçlükleri örneklerle anlattı. TSE Helal Belgelendirme Müdürü Tuğba Daysaloğlu ise TSE’nin helal belgelendirmede takip ettiği yöntemden ve hali hazırdaki helal belgelerinin süreci, sayısı ve son durumundan bahsetti.


İkinci oturumu NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar yönetti. Bu oturumda ilk olarak HELALDER temsilcisi Halil Çelik akreditasyon bağlamında helal belgelendirme konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Helal Akreditasyon Kurumu temsilcisi Emre Kırıcıoğlu ise HAK akreditasyon aşamaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında konular müzakereye açılarak akademisyenlerin görüşleri alındı.


Üçüncü oturuma ise, Prof. Dr. Mehmet Özdemir başkanlık etti. Bu oturumda Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Yalçın helal belgelendirmede karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler vererek Malezya örneği üzerinden bazı problemlere değindi. Son oturumda ise SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt kurumun çalışma usulleri, stratejisi, organize şeması, faaliyetleri, konseyler, teknik komiteler, dokümanlar, süreçler, helal kalite alt yapısı, ürün yönetim süreci konularına geniş bilgiler verdi.


Çalıştayda sunulan bildiriler, yapılan değerlendirmeler ve müzakereler Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından raporlanacak.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:03
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