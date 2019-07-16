0553 313 94 23

NEÜ’de 15 Temmuz Paneli düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) 15 Temmuz konulu panel gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 18:08
NEÜ’de 15 Temmuz Paneli düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) 15 Temmuz konulu panel gerçekleştirildi.


NEÜ Köyceğiz Kampüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, konuşmasına şehitleri ve gazileri anarak başladı. 15 Temmuz şehitlerinin anılacağı bu programa katılan herkese teşekkür eden Rektör Zorlu, yeri geldiğinde rahatlıkla kadeh kaldırabilen, tesettürü füruat olarak gören, namazdan ve oruçtan vazgeçen bir din anlayışının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti. Prof. Dr.Zorlu, “Bu millet şehadet şerbeti içmek için sokaklara çıktı. Bizim farkımız şehadet arzusuna iştirak. İşte bizim milletimizi millet yapan bu duygu olsa gerek” dedi.


FETÖ terör örgütünün şiddetli tahribatlara yol açtığını, toplumda ciddi bir güven sorunu ortaya çıkardığını belirten Rektör Zorlu, bir daha böyle darbe teşebbüslerinin olmamasını temenni etti.



"Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir gece yaşatmasın"


25. ve 26. dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun 15 Temmuz’da Türkiye’nin en karanlık geceyi yaşadığını belirterek, ihanetin hiçbir şekilde ölçüsü olmadığını o gece anladığını aktardı. Milletin kürsüsünü hainlere emanet etmemek için o gece TBMM’ye gittiklerini söyleyen Karaburun, “Dünyanın en güzel milletiyiz. Acılarımızı dindirmek için de sevinçlerimizi çoğaltmak için de bir arada olabiliyoruz. 15 Temmuz gecesi de birlikteydik. O gece bu FETÖ ile halkımızla birlikte mücadele ettik hamdolsun. Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir gece yaşatmasın” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından panele geçildi. Başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı’nın yaptığı oturumda, Prof. Dr. Kemal Özcan “15 Temmuz Başarılı Olsaydı?”, Doç. Dr. Fatih Berk “Tarihte Paralel Bir Din; Pavlus-Hristiyanlık-FETÖ ile Olan Benzerlikleri”, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş “İnancı Kullanma Tarzları Yönünden Batınilik ve FETÖ”, Öğr. Gör. Halil İbrahim Çelik ise “FETÖ-ABD Misyoner Okulları İlişkisi” konularında sunumlarını yaptı.


Panelistlerin sunumlarını tamamlamalarının ardından program sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rumların ret yanıtına KKTC’den net cevap
    1. Rumların ret yanıtına KKTC’den net..
    2. Başkentte gıda zehirlenmesi
    3. TOKİ Sivas 762 konut başvuru şartları..
    4. Nüfustan afişli bilgilendirme
    5. Hakem ve gözlemci klasmanları..
    6. Kaymakam Yıldırım: “Suçla mücadele tüm..
    7. Tuğgeneral Topaloğlu: "TSK, FETÖ’den..
    8. Malatya esnafında ‘Vitrin’ yarışması..
    9. Çarşamba Cezaevinde 15 Temmuz..
    10. Tarsus'ta sürüye yıldırım düştü; 25..
    11. Bodrum’daki orman yangını söndürüldü
    12. Akıncı'dan hidrokarbon önerisini..
    13. Saadet Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'na..
    14. GSO-MEM model olacak
    15. Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı!..
    16. Hamas'ın Rusya'daki temasları
    17. Trump, Google'ı hain ilan etti
    18. Kırgızistan'da "15 Temmuz Hain Darbe..
    19. Başkent’te 4 çocuk zehirlendi
    20. Piyasalarda gün sonu
    21. Elif Şafak'tan Türkiye'yi karalama..
    22. Polisi şehit eden sanığa..
    23. Hastanede yangın çıktı, binada bulunan..
    24. TBMM heyeti Azerbaycan'daki iş..
    25. İntihara kalkışan şahsı arkadaşları..
    26. Dehşet saçan damat tutuklandı
    27. Aliağa’nın yarı olimpik yüzme havuzu..
    28. Borsa günü yükselişle tamamladı
    29. CerModern'de yaz boyunca tiyatro..
    30. Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Mehmet Şimşek yeni parti konusunda kararını verdi
    Mehmet Şimşek yeni parti konusunda kararını verdi