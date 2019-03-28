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NEÜ öğrencilerine TÜBİTAK desteği

Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencileri, Turunçgillerin beyaz kısmından erişte üretmek için TÜBİTAK’tan destek aldı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:08
NEÜ öğrencilerine TÜBİTAK desteği

Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencileri, Turunçgillerin beyaz kısmından erişte üretmek için TÜBİTAK’tan destek aldı.


Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Gıda Mühendisliği öğrencileri Şebnem Esra Ergüner ve Sultan Yağmur Bal’ın hazırladığı “Geleneksel Erişte Üretiminde Turunçgil Albedolarının Kullanım Olanakları” adlı bitirme tezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.


Danışmanlığını Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kürşat Demir’in yürüttüğü projenin “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteğe layık görüldü.


Eriştenin geleneksel ürünlerimizin içinde önemli bir yeri olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Kürşat Demir, “Yeni nesillerin erişteyi unutup makarnaya yöneldiğini görüyoruz. Bu projeyle öğrencilerimiz geçmiş ile geleceği buluşturmak adına önemli bir çalışma yaparak daha sağlıklı daha fonksiyonel erişte üretmiş olacaklar. Özellikle de besinsel lif içeriği bakımından oldukça zengin ürünler üretmeyi ve en iyi şekilde Türk halkının damak tadına da hitap eden ürünler üretmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.


Şebnem Esra Ergüner ve Sultan Yağmur Bal ise, ürünler hakkında bilgi vererek, “Portakal ve mandalinaların yararlı olan beyaz kısımlarını erişte yapımında kullandık, bunu yapmaktaki amacımız Türklerin damak zevkine uygun fonksiyonel erişte üretmekti. TÜBİTAK’tan destek aldığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:08
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