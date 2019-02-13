NEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde vatandaşlara ve öğrencilere salep ikramı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından öğrenci, çalışan ve hastalara salep ikramı yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından öğrenci, çalışan ve hastalara salep ikramı yapıldı.

Fakülte bahçesinde gerçekleştirilen ikrama yoğun ilgi gösteren öğrenciler ve vatandaşlar soğuk havada verilen sıcak salep ikramından memnun olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da, etkinliğe katılarak salep dağıttı. Daha sonra fakülte binasına geçen Rektör Zorlu fakülte yönetimi ile birlikte klinikleri ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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