“Network” Belgesel Filmi Berlin’de Gösterildi

FETÖ terör örgütünün içyüzünü ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan belgesel film “THE NETWORK” e Berlin’de yoğun ilgi vardı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü vesilesiyle, TRT WORLD tarafından hazırlanan “The Network” belgeseli Almanya’nın başkenti Berlin’de gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişimini düzenleyen FETÖ terör örgütünün iç yüzünü anlatan “THE NETWORK” adlı belgesel filme Berlinli Türkler yoğun ilgi gösterdi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson’un çektiği belgesel film, çok sayıda Türk’ün yaşadığı Wedding semtinde yer alan Alhambra Sinemasında gösterime sunuldu. Berlinli Türkler filme büyük ilgi gösterirken 360 kişilik sinema salonu doldu taştı. Bazı vatandaşlarımız oturacak yer kalmadığı için filmi merdiven boşluklarında izlerken, çok sayıda vatandaşımız da filmi izleyemeden geri dönmek zorunda kaldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçek, karanlık yüzünü anlatan belgeselin gösterimine, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve elçi Müsteşar Ufuk Gezer de katıldı.

Belgeseli izleyenler arasında yer alan AK Parti Berlin Yurtdışı Temsilcisi Meryem Göka, The Network’u oldukça beğendiğini söyledi. Belgeselin konuyu farklı bir açıdan ele aldığını belirten Meryem Göka “Zaten bizler de siyasetçiler olarak gittiğimiz ülkelerde özellikle 15 Temmuzu anlatıyoruz. Network, farklı bir bakış açısıyla ele almış konuyu. Uluslar arası açıdan da konuyu çok iyi bilmeyenlerin anlayabileceği şekilde İngilizce işlenmiş. Biz Türkiye olarak çok farklı yönlerini kendi kamuoyumuz açısından biliyoruz zaten. Ama yurtdışında bizler bunu anlatmaya çalıştığımız zaman, konunun dışında olanlar anlamakta biraz zorlanıyorlar. Bu açıdan da son derece başarılı olmuş TRT’nin bu çalışması. Filmi izlerken çok duygulandım. Darbe girişimi sırasında ben de Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nin önündeydim. Biz o gün çok kötü şeyler yaşadık; ama o kötü şeylerin içinden çok farklı bir şeylere de uyandık. O gece bütün milletçe orada bir duruş sergilemek inanılmaz, anlatılmaz bir duyguydu. Tabi ki filmi seyrederken o anı tekrar yaşadık ve hissettik” dedi.

“Network” belgeseli sayesinde Berlinliler hem 15 Temmuz hain darbe girişimini ve o gün şehit olanları tekrar hatırladı, hem de FETÖ terör örgütünün karanlık içyüzünü bir kez daha görmüş oldu.