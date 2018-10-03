Netkent ve Turkcell güçlerini birleştirdi

Netkent ve Turkcell’in gerçekleştirdiği işbirliği ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacı Turkcell tarafından karşılanacak. Öğrenciler Netkent’in tüm içeriğine ve derslere internetten Turkcell ile kolayca erişebilecek.

“İkinci bir eğitim şart”

Yapılan dijital işbirliğiyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümünün kaybolacağını belirterek, “Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart. Kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeye büyük katkı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor. Bu anlamda tüm süreçlerini dijital ortamda sürdüren, üniversite eğitimini sadece online olarak veren Netkent ile yaptığımız bu işbirliği büyük önem taşıyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital tecrübemizi eğitim alanında da Türkiye’nin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlaşmayla eğitim alanında da deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca tüm iletişim ihtiyaçlarını kendilerine bir paket olarak sunuyoruz. Netkent ile başlattığımız bu işbirliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. Eğitim yolundaki bu üstün çabaları nedeniyle Netkent’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Eğitime destek olan dijital paket

Netkent öğrencilerinin kullanacakları “Lifecell Netkent” paketinin içerisinde aylık 3G+3 GB (Saat 22.00-06:00 arası geçerli) toplam 6 GB internet, her yöne geçerli 500 DK konuşma ve 100 SMS yer alıyor.

Bu tarifede yine dersleri izleyecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20 GB internet de ayrıca tanımlanacak.