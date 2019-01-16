"Netice alınması için tüm hukuki yolları kullanacağız"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "Biz bu iadenin gerçekleşeceğine, gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir hukuk devletiyseniz bunu yaparsınız. Bu konuda şu ana kadar bir netice alınmadı ama biz alınması için tüm hukuki yolları kullanacağız." dedi.

Gül, Habertürk televizyonundaki canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Süresiz nafakayla ilgili soru üzerine Bakan Gül, bu konuda bir çalışma yapıldığını, mağduriyetlerin kaldırılması için yapılacak düzenlemelerin yeni mağduriyetler doğurmaması gerektiğini vurguladı.

Erken yaşta evliliklerle ilgili soruya yönelik Gül, bu konunun Meclisin takdirinde olduğunu söyledi. Abdulhamit Gül, "Diğer partiler dahil, bu konuda çözüm olması gerektiği yönünde bir kanaat var gibi. Konsensüs olursa bu konu Mecliste çözülür diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine değinen Gül, iadenin olacağına inandığını söyledi.



Gülen için ABD'ye 7 iade talebinin gönderildiğini anımsatan Gül, "Biz bu iadenin gerçekleşeceğine, gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir hukuk devletiyseniz bunu yaparsınız. Bu konuda şu ana kadar bir netice alınmadı ama biz alınması için tüm hukuki yolları kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bu konuda çabaların süreceğini anlatan Gül, hukukun gereği olarak FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

- "Devlet içinde devlet olmasın mücadelesini veriyoruz"



FETÖ'yle mücadelenin sürdüğünün altını çizen Gül, yeni bir inşa dönemi başlatacaklarını, herkesin güven duyacağı yargıyı inşa etmenin yollarını arayacaklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Bu ülkede artık hiçbir şekilde paralel yapı olmasın, devlet içinde devlet olmasın mücadelesini veriyoruz. Bu mesele, A partisi, B partisi meselesi değil. Devleti ancak millet yönetecek ve milletin dediği neyse o şekilde şekillenecek."

Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen olaylarla ilgili soruya yönelik Gül, bu konuya ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) da inceleme yaptığını aktardı. Gül, "Daha önce takipsizlik kararı verilen konuyla ilgili bir ihmal, deliller vardı acaba dikkate alındı, alınmadı mı bu konuya bakılıyor. HSK o boyutu araştırıyor." dedi.

- "Kabine toplantısında taslağı sunduk"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili de açıklamalarda bulunan Gül, "Kabine toplantısında taslağı sunduk." diye konuştu.

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi için yapılan çalışmaları anlatarak, toplumun her kesiminden görüşler alındığını, vatandaşlara da "Nasıl bir yargı istersiniz?" sorusunun yöneltildiğini kaydetti.

"Yargıda Hedef Süre" uygulamasının başladığını hatırlatan Gül, soruşturma ve davalara yönelik hedef sürelerin belirlendiğini anlattı. Abdulhamit Gül, uygulamanın takip edildiğini bildirdi.

Meslek sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı konularında da çalışmaların sürdüğünü belirten Gül, bunların da önemli reformlar olduğunu dile getirdi.

MHP'nin af teklifine yönelik de Gül, denetimli serbestlik kapsamında yapılanları anlattı. Abdulhamit Gül, infaz sistemine, ceza adaletine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki son duruma ilişkin Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye başından itibaren bu konuyu, hem adli hem idari olarak büyük bir başarıyla yönetti, sürdürdü. Adeta üstü örtülecek bir cinayeti tüm failleriyle, oluş şekliyle ortaya çıkardı. Savcılık da tüm delilleri topladıktan sonra davayı açacaktır. Olay Türkiye'de işlenmiştir, Türk yargısı yetkilidir. Türk yargısı, sonuna kadar bunu takip edecektir."

Bakan Gül, uluslararası alanda da bu konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

- Gül'ü, öğretmeni Mahir Ünal anlattı

Programın bir bölümünde Bakan Gül'ün hayat hikayesine ilişkin fotoğraflar ve görüntüler yayınladı. Bu bölümde, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki İmam Hatip Lisesinde Gül'ün felsefe dersine giren öğretmeni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, Gül'ün öğrencilik yıllarını anlattığı röportaj da aktarıldı. Ünal, Gül'ün sınıfta en önde oturduğunu, derslere katılımının yüksek olduğunu söyledi.

Programda, Bakan Gül'ün anne ve babasıyla, arkadaşlarıyla yapılan röportajlara da yer verildi.



