Netflix'in skandal 'duş' sahnesi! Sapkınlığı bakın nasıl meşrulaştırıyorlar...

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Ahlaksızlığın öncülerinden Netflix, adını her gün yeni bir skandalla gündeme getiriyor. Digital platformda yayınlanan Sex/Life adlı dizinin 3. bölümünde iki erkek aynı banyoda duş aldı.

Rezil sahne öve öve bitirilemedi

Sahneyi twitter hesabından paylaşan Netflix, dizinin 67 milyon izlenmeye ulaştığını söyleyerek bununla övündü. Netflix'in rezil dizisi, Türk medyası tarafından da övgü ile haberleştirildi.

Rezilliği meşrulaştırma çabası!

Resmi twitter hesabından paylaşımda bulunan Netflix, sapkınlığı, sahnenin ilgi çektiğini iddia ederek meşrulaştırmaya çabaladı.

"Üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan duş sahnesi, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez daha yeniden oynatıldı Dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon izlendi."