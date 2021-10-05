Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! TRT oyuncusu Özlem Balcı aday gösterildi

Seksenler dizisinde Yıldız karakterini oynayan Özlem Balcı, Altın Kelebek Ödülleri en iyi kadın komedi oyuncusu kategorisinde yarışacak.

10 yılı aşkın süredir dizide yer alan oyuncu Balcı, hafta içi her gün seyircisinin karşısına çıkıyor. Fethiye ve Seydikemerli hemşerilerinden destek bekleyen ünlü oyuncu Özlem Balcı'ya ilk destek Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'den geldi.

Seydikemer Kaymakamı ve Belediye Başkanı Seydikemer halkına SMS atarak Özlem Balcı için oy istedi.

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Özlem Balcı, geçtiğimiz günlerde ABD menşeli olan ahlaki terörizmin öncü projesi Netflix'ten aldığı teklifi reddettiğini açıklamıştı.

Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı oyuncu "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.