Netflix'i savunan dalkavuklara! Konu İsrail olunca özel uygulama geliştirdiler

LGBT ve cinsel içerikli filmleri nedeniyle Türkiye'de son zamanda tartışma konusu olan Netflix, İsrail için özel uyglama geliştirdi. "Koşer Netflix" ismi verilen uygulama ile kullanıcılar uygunsuz görüntüleri atlama imkanına sahip oluyor.

Yeni sistem gerek fragmanlarda, gerek filmin içinde uygunsuz görüntülerin otomatik olarak atlanmasını sağlıyor.

Sansürün dozu ayarlanabiliyor

"Koşer Netfix" isteyen kişi ve kurumların bu servis için tek yapması gereken yayını The Tov TV ("Tov" İbranice "iyi" anlamına geliyor) üzerinden satın almaları. Tov TV bilgisayarları, yayının uygunsuz bölümünü süzerek sistemden çıkarıyor. Nelerin çıkarılacağını saptama işi ise kadınlardan kurulu bir ekip tarafından yapılıyor. Seyirciler sansürün dozunu da ayarlama imkanına sahip.

Haaretz gazetesinin haberine göre; Tov TV'deki bu hizmetin fikir babası İsrailli iş insanı Israel Zeira. Yahudi Evi Partisi destekçisi Zeira bu projeye bir milyon dolar yatırmış.

Netflix'i savunan dalkavuklar ne diyecek?

Netflix'in İsrail için geliştirdiği uygulama, Türkiye'de Netflix'i savunanları da zora soktu. Uzun zamandır Netflix için Türkiye'de önlem alınması gerektiği şeklindeki açıklamalardan rahatsız olanlar, İsrail'e uygulanan özel muamale karşısında ne diyecekleri merak konusu oldu.