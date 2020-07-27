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Teknoloji

Netflix, The Witcher'ın eski dönem dizisini duyurdu

Netflix'in sevilen dizisi olan The Witcher, 1200 yıl önceki hikayesinin dizileştirileceğini açıkladı. Peki The Witcher'ın 1200 yıl önceki hikayesi olan dizinin adı ne olacak ve kaç bölümden oluşacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:07:00 -
Netflix, The Witcher'ın eski dönem dizisini duyurdu

Dünya'nın en çok tercih edilen dizi /film platformu olan Netflix'in The Witcher dizisi, 1200 yıl önceki doğuş hikayesi ile diziseverler ile buluşacak. Netflix, başrolde Henry Cavill’ı izlediğimiz The Witcher adlı uyarlama dizisiyle abonelerinin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Bu seferde The Witcher: Blood Origin adıyla Netflix, abonelerinin ilgisini çekmek istiyor. Henüz oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi ile ilgili en ufak bir bilgiye sahip olmadığımız uyarlama dizi, orijinal Witcher dünyasından 1.200 yıl öncesinde geçecek. İlk Witcher’ın kökenlerini görme fırsatı yakalayacağımız 6 bölümlük dizi, ‘canavarların’, insanların ve elflerin nasıl bir araya geldiklerine de ışık tutacak.

"The Witcher: Blood Origin, İlk Witcher’ın kökenlerini anlatacak"

Dizinin şu an için İngiltere'de çekilmesi planlanıyor. Yapımcıların ise gene The Witcher ekibinin aynısı olacağı notlarımız arasında. Oyunlara ve diziye ilham olması amacıyla  The Witcher kitaplarının yazarı Andrzej Sapkowski, dizinin kreatif danışmanı olarak görev alacak. Dizinin yapımcılarından Declan de Barra, böyle bir yapımı hayata geçirecekleri için büyük heyecan duyduğunu dile getirirken, bu yapım sayesinde ilk Witcher’ın tarihini ve çöküş öncesindeki elf topluluğunu anlatacaklarını ifade etti. 

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