Netflix ülkemizde 2016 itibariyle üyelik vermeye başlayan Reed Hastings ‘a ait bir dijital platform. Netflix 1997 yılında kuruldu ancak üye alımlarına 1999 yılında başlamıştı. 2009 yılına gelindiğinde 10 bin farklı içerikli 100 milyon kullanıcıya ulaştı. 2014'e gelindiğinde bu sayı 50 milyona ulaştı. 2016'nın itibaren de Türkiye'nin de içinde bulunduğu dünyanın birçok ülkesinde yayın yapmaya başladı.

Son zamanlarda popüler hale gelen Netflix dizilerindeki içeriklerde Türk toplumuna uygun olmayan uyuşturucu eşcinsellik özendirme gibi olumsuz unsurlar dikkat çekiyor. Öncelikle Amerika'da ortaya çıkarak dünyanın birçok ülkesine yayılan Netflix platformu Türkiye'de de bugün yaygın hale geldi. Ancak netfilix platformundaki diziler Amerikan merkezli olması nedeniyle özellikle son zamanlarda dünya üzerinde yaygınlaştırılmaya çalışan gizli lgbt mesajlarını ve uyuşturucu gibi unsurları çocuk filmlerine dahi yerleştirdi.

Netfilx kapatılacak mı?

Netfilx kapatılacak mı? Netfilx Türkiye’deki yayın hayatı sonlandırılacak mı? soruları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Netflix'in Türkiye'de yayınlarına devam edip etmeyeceği tartışılırken kimi kullanıcılar Netfilx üyeliklerini olumsuz içerikleri sebebiyle sonlandırmayı tercih etti. Netflix'in özellikle küçük çocukların izlediği çizgi filmlerin içerisinde gösterdiği özendirici sapkınlıklar büyük tepki uyandırmaktadır. Küçük çocuğu olan ebeveynler Netflix'in uygun bir platform olmadığına karar verip Netfilix üyeliklerini iptal etme kararına vardılar.

Netfilx sansür sorunu

Netflix'teki en büyük sorunlardan bir tanesi televizyon dizilerinde uygulandığı gibi sana sürümü uygulanmalıdır.

Netflix’in skandal sansürsüz içerikleri nedeniyle İsrail bir hamle yaptı ve İsrail'li bir iş adamı uygunsuz içerikteki dizilere karşı sansür getiren bir program geliştirmeye başladı. Türkiye'de Netflix'in kapatılması tartışılırken bir yandan da Netflix dizilerine sansür uygulanıp uygulanmayacağı sorusu yer alıyor.

Netflix sansür uygulaması nedir?

İsrail'li iş insanı Israel Zeira’nın fikrini ortaya koyduğu Tov TV'den ücretli satın alınan Koşer Netfix isimli uygulama bilgisayarları, yayının olumsuz bölümünü süzerek sistemden çıkartarak sansür uyguluyor.