'Netenyahu denizden yüzerek kaçmaya çalışacak'

İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami, Netanyahu'ya "Siyonist rejimin başbakanına Akdeniz'de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum çünkü denizden kaçamayacak" sözleriyle yanıt verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu BM Genel Kurulu konuşmasında "İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz" demiş ve elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulunmuştu.