0553 313 94 23

Netcom Akademi Zirvesi Huawei sponsorluğunda gerçekleştirdi

Huawei iş ortağı Netcom’un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon’da yapıldı- Zirvede üniversite kampüslerinin dijitalleşmesi, güvenliği ve verimliliği ele alındı

26 Şubat 2019 Salı 14:00
Netcom Akademi Zirvesi Huawei sponsorluğunda gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Huawei ana sponsorluğunda Türkiye genelinde 60’tan fazla üniversitenin bir araya geldiği, Huawei iş ortağı Netcom’un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon’da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei iş ortağı Netcom’un bu yıl 10. kez düzenlediği Akademi Zirvesi Trabzon’da yapıldı. KVKK Süreç Yönetimi ve Güvenlik Çözümleri konusuna odaklanılan zirvede üniversite kampüslerinin dijitalleşmesi, güvenliği ve verimliliği ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Robben Zeng, 2018 yılında cirosu 100 milyar ABD dolarını geçen Huawei’in son 10 yılda Ar-Ge faaliyetlerine 52 milyar avro yatırım yaptığına değinerek, yapay zeka ve ekosistemi bir araya getiren dijital platformları sayesinde Huawei’in dijitalleştirmede çığır açtığını belirtti. Zeng, yazılım mühendisliğine gelecek 5 yıl boyunca 2 milyar ABD doları daha yatırım yapılacağını bildirdi.

Huawei IP Çözüm Mimarı Orhan Ortaç, şunları kaydetti:

“Huawei, İş Odaklı Ağ çözümleri ile kurumsal uygulama trafiğini, Veri Merkezi ve Kampüs Ağı yapılarında güvenli ve performanslı bir şekilde taşırken iş modeline odaklanma imkanı sağlıyor. Endüstrinin tam kapsamlı 6. Nesil Wi-Fi ürün portföyünü pazara sunan ilk ve tek üreticisi olan Huawei, çok daha fazla sayıda kullanıcıya daha yüksek performansı aynı anda sunarken, IoT yapılarının her ölçekte tesis edilmesini de bugünden mümkün kılıyor. Huawei birçok alanda kullandığı AI (yapay zeka) teknolojisini, kendi geliştirdiği AI bileşenleriyle yeni nesil ağ anahtarı ve güvenlik duvarına entegre ederek sektördeki öncü ve lider duruşunu perçinliyor ve yeni nesil veri merkezlerinde Yüksek Performans-Güvenlik-Tasarruf bileşenlerini en uyumlu şekilde dengeleyebiliyor.”

Veri merkezlerinin verimli ve çevreci olması gerektiğine değinen Huawei Kıdemli BT Çözümleri Müdürü Ragıp Ziya Akkoca ise “Tümüyle çevrimiçi ve hayatımıza bağlı sistemler ARM tabanlı sunucular için yepyeni kullanım alanları sunuyor. Huawei, nesnelerin interneti, şehir güvenliği, akıllı şebekeler, otonom araçlar, artırılmış ve sanal gerçeklik alanı TaiShan sunucuları ile ARM işlemcilerin gücünü sizlere ulaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Huawei’in video gözetim sistemleri için kullanılan güvenlik çözümlerinden, yenilikçi yanlarına ve getirilerine dikkati çeken Huawei Video Gözetim Çözümleri Yöneticisi Bilal Murat Uzun, “Günümüzde verinin alınması, aktarılması, biriktirilmesi, analiz edilmesi ve korunması gibi konular teknolojide en popüler konularda yerini almıştır. Huawei, yapay zeka alanında geliştirdiği teknolojileri video analizinde kullanarak değerli ve etkili olan bilgiye en doğru, en hızlı, en verimli şekilde ulaşabileceğimiz çözümler üretmektedir. Geliştirilen yapay zeka kameraları ve video bulutu teknolojisi ile çok daha güvenli şehirler ve çok daha güvenli kampüsler vaat edilebilmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:00
  1. Huawei
  2. Netcom Akademi Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30. Vergi haftası kutlamaları başladı
    1. 30. Vergi haftası kutlamaları başladı
    2. Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858..
    3. Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir’i..
    4. FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi,..
    5. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    6. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    7. Mültecilere yardım için Arapça..
    8. Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk..
    9. Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere..
    10. İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa..
    11. Güredil Kalesi havadan görüntülendi
    12. Yılmaz’a Gaziosmanpaşa ve Yıldız’dan..
    13. Başkan Avcı Ankara’dan müjdelerle döndü
    14. Putin'in sözcüsünün kızı AP'de staj..
    15. Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek
    16. Bakan Çavuşoğlu: "Neresi Kürdistan?"
    17. Jandarma cezaevi firarisini enseledi!..
    18. Göl ve sulak alanlarda 131 bin 686 su..
    19. Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    20. İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni..
    21. Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı..
    22. Gaziantep deprem master planı için..
    23. Yeşilyurt Taziye Evi açıldı
    24. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    25. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    26. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    27. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    28. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    29. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    30. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!