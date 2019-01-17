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Netaş ION Platformunda IoT projeleri 5G hızında geliştirme imkanı

Netaş IoT Platformu ION, öğrenciler, start-up’lar, akademisyenler ve her ölçekteki kurum ve kuruluşlara IoT projelerini ücretsiz geliştirme olanağı tanıyor- Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu:- "Amacımız, 5G ile hayatın her noktasına daha fazla entegre olacak olan IoT’nin 2025 yılına kadar yaratacağı tahmin edilen 11 trilyon dolarlık pazardan Türkiye’nin alacağı payın artırmasına destek olmak"

17 Ocak 2019 Perşembe 14:02
Netaş ION Platformunda IoT projeleri 5G hızında geliştirme imkanı

İSTANBUL (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) liderliğinde hayata geçirilen 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda kurulan Netaş IoT Platformu ION, öğrenciler, start-up’lar, akademisyenler, her ölçekteki kurum ve kuruluşlar IoT projelerini ücretsiz geliştirilebilecek.

Netaş açıklamasına göre, yerli ve milli teknoloji üretimini desteklemek amacıyla içinde bulunduğu ekosistemi güçlendirmeyi sorumluluğu olarak gören Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Mimarı Netaş, BTK ev sahipliğinde açılan ve 5G'ye geçiş yolunda önemli bir adım olan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda IoT Platformu ION ile yer aldı.

5G Vadisi’ndeki tek IoT Platformu olan Netaş ION üzerinden öğrencilere, start-up’lara, her ölçekteki kurum ve kuruluşlara IoT projelerini de 5G hızında ücretsiz geliştirebilme imkanı sunuluyor.

IoT projelerini Netaş ION Platformu üzerinde geliştirmek isteyen proje sahiplerinin BTK’ya başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabilecek.


- "Herkese IoT platformumuzu kullanıma açtık"


Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, ilk telekomünikasyon Ar-Ge’sini kurarak 45 yıldan bu yana geliştirdiği altyapı teknolojileri ile Türkiye’nin dijital dönüşümünün her aşamasında rol oynayan bir şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Netaş olarak yerli 5G ve ötesi teknolojiler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte yerli teknoloji üretimi ile kalkınma seferberliği kapsamında, içinde bulunduğumuz ekosistemi de gelecek teknolojilere hazırlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 5G Vadisi’nde, öğrencilerden, start-uplara, her ölçekten kamu ve özel sektör kuruluşlarına, akademisyenlere kadar herkese IoT platformumuzu kullanıma açtık.

Böylece IoT proje sahipleri, Netaş’ın ION Platformu üzerinde ürünlerini ücretsiz olarak geliştirebilecek. Amacımız, 5G ile hayatın her noktasına daha fazla entegre olacak olan IoT’nin 2025 yılına kadar yaratacağı tahmin edilen 11 trilyon dolarlık pazardan Türkiye’nin alacağı payın artırmasına destek olmak."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:02
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