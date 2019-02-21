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Netanyahu'yu zora sokacak seçim ittifakı kuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakipleri olarak gösterilen yeni siyasetçi Benny Gantz ile muhalif lider Yair Lapid, nisan ayında yapılacak seçime ortak listeyle gireceklerini açıkladı

21 Şubat 2019 Perşembe 12:03
Netanyahu'yu zora sokacak seçim ittifakı kuruldu

KUDÜS (AA) - İsrail'de nisan ayında yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Gelecek Partisi lideri Yair Lapid seçime ittifak halinde katılma kararı aldı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve yeni siyasetçi Gantz'ın partisi ile muhalif liderlerden Lapid'in partisi, 9 Nisan'daki erken seçime ortak listeyle gireceklerini duyurdu.

Seçime katılacak milletvekili listelerinin Merkez Seçim Komisyonuna teslim edilmesi için tanınan sürenin bitimine saatler kala iki lider ittifak konusunda anlaştı.

Varılan anlaşmaya göre, İsrail Direnç Partisi ile Gelecek Partisi, seçime ortak listeyle girecek. Seçimi kazanmaları halinde başbakanlık koltuğunda 5 yıllık hükümetin görev süresinin ilk yarısında Gantz, diğer yarısında ise Lapid oturacak.

- Netanyahu'yu zor günler bekliyor

İsrail'deki seçim dengelerini değiştireceği yorumlarına neden olan ittifakın, Netanyahu'nun seçimi kazanma şansını zora sokacağı belirtiliyor.

İsrail'deki kamuoyu araştırmalarına göre, seçimden Netanyahu'nun partisi Likud'un birinci, Gantz'ın partisi İsrail Direnç'in ikinci, Lapid'in partisi Gelecek'in ise üçüncü çıkacağı öngörülüyor.

Son yapılan anketlere göre, Netanyahu'nun partisinin 31, Gantz'ın partisinin 18, Lapid'in partisinin ise 13 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.

Gantz ile Lapid'in kurduğu ittifakın önümüzdeki günlerde oylarını artırması halinde seçimi Netanyahu'nun partisinin önünde tamamlayabileceği dile getiriliyor.

Seçimi önde tamamlasalar bile Gantz ile Lapid'in 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidar olmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşması zor gözüküyor.

Bu nedenle sağ partilerin desteğine ihtiyaç duyan ittifakın, seçimi kazansa bile koalisyon kurmakta zorlanacağı yorumları da İsrail basınında yer alıyor.

İsrail'de 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunu aralıksız şekilde elinde bulunduran Netanyahu'nun, kurulan ittifaka karşı sağ partileri bir araya toplamaya çalıştığı belirtiliyor.

Netanyahu, dün seçime tek başına katılmaları halinde barajın altında kalacağı öngörülen sağ partilere tek çatı altında toplanmaları çağrısı yapmıştı.

Bu çağrının ardından sağ partilerden Yahudi Evi (Habayit Hayehudi), Otzma Yehudit Partisiyle (Yahudi Gücü) ittifak kurmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

- Netanyahu, Moskova ziyaretini ertelemişti

İsrail'de seçim yarışı kızışırken, Netanyahu'nun Rusya'ya yapacağı ziyaret dün ileri bir tarihe ertelenmişti.

Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Moskova'da bir araya geleceği görüşme, Netanyahu'nun isteği doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden ziyaretin ertelenmesine dair resmi açıklama yapılmazken, İsrail basını Netanyahu'nun, Gantz ile Lapid arasındaki ittifak görüşmeleri nedeniyle Rusya ziyaretini ileri bir tarihe ertelediğini yazdı.



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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:03
  1. Benny Gantz
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  3. İsrail
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