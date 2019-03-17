0553 313 94 23

Netanyahu'ya yeni suçlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın cep telefonunun İran tarafından hacklendiği iddiasını basına sızdırmakla suçlanıyor

17 Mart 2019 Pazar 22:50
Netanyahu'ya yeni suçlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın cep telefonunun İran tarafından hacklendiği iddiasını basına sızdırmakla suçlanıyor.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yer alan haberde, İran'ın ele geçirdiği Gantz'a ait bilgilerin İsrail'in güvenliğine yönelik tehdit içermediği ancak bunun, Gantz için "utanç verici" bir durum olabileceği ifade edildi.

Gantz'ın İsrailli siyasetçi Yair Lapid ile kurduğu "Mavi-Beyaz" ittifakı avukatları kanala, Netayahu'yu kastederek sızıntıların arkasında hassas güvenlik bilgilerine erişebilen üst düzey bir yetkili ve çıkarı bulunan biri olduğunu belirtti.

Yediot Aharonot gazetesi, Gantz'in İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'ten telefonunun hacklenmesiyle ilgili basına sızan bilginin araştırılmasını talep ettiği ve dolaylı olarak da Netanyahu'yu suçladığını aktardı.

Gazeteye açıklamada bulunan İşçi Partisi lideri Avi Gabbay da Netanyahu'yu bu durumu istismar edip basına sızdırarak Gantz'ı geri adım atmaya zorlamaya çalışmakla suçladı.

- Bilginin sızması Netanyahu'dan başka kimseye hizmet etmiyor

Öte yandan Haaretz gazetesinde de İran'ın Gantz'a ait cep telefonunu hacklemekle ne tür materyaller elde ettiğinin belli olmadığına işaret edildi.

Zamanlama olarak bu bilginin basına sızmasının Netanyahu'dan başka kimseye hizmet etmediği vurgulanan haberde, İsrail'deki bu gibi sızma girişimlerine karşı mücadeleden Netanyahu'nun doğrudan sorumlu olduğu kaydedildi.

- "İran Netanyahu'nun rakibinin cep telefonunu hackledi" iddiası

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın cep telefonunun İran tarafından hacklendiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda 14 Mart'ta yayımlanan haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'ten (Şabak) iki yetkilinin, geçen ay Gantz'ı ziyaret ederek cep telefonun hacklendiğini bildirdiği ileri sürülmüştü. Şabak yetkililerinin Gantz'a cep telefonunun siyasete atıldığı geçen yıl aralık ayından kısa bir süre sonra hacklendiğini, kişisel bilgilerinin yanı sıra yazışmalarının da çalındığını aktardığı öne sürülmüştü. Şabak'ın Gantz'ın cep telefonunun hacklenmesinin arkasında İran istihbaratının olduğuna inandığı ifade edilmişti.

Genelkurmay Başkanlığından 2015'te emekli olan Gantz, geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda İsrail Direnç Partisini kurarak siyasete atılmıştı.

Seçim yarışına katıldığı andan itibaren Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, geçen ay seçime eski gazeteci Yair Lapid ile ittifak kurarak girme kararı almıştı.

Mavi-Beyaz ismi verilen Gantz-Lapid ittifakının 9 Nisan'daki seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile başa baş bir yarış içerisinde olacağı dile getiriliyor.

Geçen ay yapılan kamuoyu yoklamalarında Mavi-Beyaz ittifakının seçimi birinci olarak tamamlayacağı öngörülse de bu ay yapılan anketlerde Gantz-Lapid ikilisinin ciddi derecede kan kaybettiği belirtiliyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:50
  1. Benny Gantz
  2. Hacklenme
  3. Netanyahu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale şehitleri Kazakistan'da anıldı
    1. Çanakkale şehitleri Kazakistan'da anıldı
    2. Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
    3. Doğu illeri için buzlanma ve çığ..
    4. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı
    5. Kocaeli'de terör propagandası operasyonu
    6. Döviz kurları
    7. Aydınlı çiftçiler dijital becerilerini..
    8. 20 yıl sonra tapularına kavuştular
    9. Maduro, kabinenin istifasını istedi
    10. Nilüfer’e 70 futbol sahası..
    11. Eğitim Bir- Sen Aydın İl Başkanı..
    12. Fenerbahçe Beko'nun konuğu Buducnost..
    13. Minik Bilim Kahramanları AGÜ’de Buluştu
    14. Mesut Üner, “10 yıldır hizmet..
    15. Vücutta oluşan yağlanmalar kaderiniz..
    16. Milletvekili, kaymakam ve tüm ilçe..
    17. Malazgirt’te ‘Çanakkale Şehitlerine’..
    18. İsrail askerleri Batı Şeria'da..
    19. Şadan Kalkavan’ı turnuvayla anacaklar
    20. “Enerya Aydın’a haksızlık yapıyor,..
    21. Mevlüt Uysal:”Albatros’u imara açmak..
    22. MSB memur alımı sonuçları, 2019 MSB..
    23. Kocaeli’de “18 Mart” adlı terör..
    24. Donmak üzere olan yavru köpek..
    25. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler..
    26. Burhaniye’de istihdam seferberliği
    27. Tuzlaspor Kulübü: "Adil yönetim..
    28. Yeditepe Üniversitesi ve Waterloo..
    29. Diş gelişimine iyi gelen besinler
    30. Vücutta oluşan kıl dönmesi problemine..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı