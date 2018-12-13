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Netanyahu'ya büyük şok! Cinsel istismar suçlamasından sonra istifa etti

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun Uluslararası Basın Sözcüsü David Keyes, New York eyaletinde ABD Senatosuna seçilen Julia Salazar'a cinsel istismarda bulunduğu suçlamalarının ardından görevinden istifa etti.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:07
Netanyahu'ya büyük şok! Cinsel istismar suçlamasından sonra istifa etti

Yedioth Ahronoth gazetesinde geçen haberde, Netanyahu'nun sözcüsü David Keyes'in cinsel istismar suçlamasından dolayı görevinden istifa ettiği bildirildi.

Netanyahu kabul etti

Haberde Netanyahu'nun istifayı kabul ederek, Keyes'e İsrail'e sunduğu büyük medya katkısından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Ülke dışındaki suçlamalara ilişkin yetkili olmayan İsrail Sivil Hizmet Komisyonu eylülde yürüttüğü inceleme sonucunda Keyes'i suçsuz bulmuştu.

Keyes'e karşı cinsel istismar suçlamaları Netanyahu'nun ofisiyle çalışması öncesinde ABD'de yaşadığı 2016 yılına dayanıyor. Ayrıca İsrail of Times internet sitesine göre Keyes'e 11 kadın tarafından cinsel istismar suçlaması yapılıyor. Netanyahu, Keyes'i bu yılın başında göreve atamıştı. 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:07
  1. Yedioth Ahronoth gazetesi
  2. Netanyahu

YORUM YAZ

  • hülyahülya1 sa önce
    hiç olmazsa istifa etti.bizde koltuklarından bile kıpıdamıyorlar.
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