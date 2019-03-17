Netanyahu'ya "rakibinin telefonunun hacklendiğini basına sızdırma" suçlaması

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın cep telefonunun İran tarafından hacklendiği iddiasını basına sızdırmakla suçlanıyor.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yer alan haberde, İran'ın ele geçirdiği Gantz'a ait bilgilerin İsrail'in güvenliğine yönelik tehdit içermediği ancak bunun, Gantz için "utanç verici" bir durum olabileceği ifade edildi.

Gantz'ın İsrailli siyasetçi Yair Lapid ile kurduğu "Mavi-Beyaz" ittifakı avukatları kanala, Netayahu'yu kastederek sızıntıların arkasında hassas güvenlik bilgilerine erişebilen üst düzey bir yetkili ve çıkarı bulunan biri olduğunu belirtti.

Yediot Aharonot gazetesi, Gantz'in İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'ten telefonunun hacklenmesiyle ilgili basına sızan bilginin araştırılmasını talep ettiği ve dolaylı olarak da Netanyahu'yu suçladığını aktardı.

Gazeteye açıklamada bulunan İşçi Partisi lideri Avi Gabbay da Netanyahu'yu bu durumu istismar edip basına sızdırarak Gantz'ı geri adım atmaya zorlamaya çalışmakla suçladı.

- Bilginin sızması Netanyahu'dan başka kimseye hizmet etmiyor

Öte yandan Haaretz gazetesinde de İran'ın Gantz'a ait cep telefonunu hacklemekle ne tür materyaller elde ettiğinin belli olmadığına işaret edildi.

Zamanlama olarak bu bilginin basına sızmasının Netanyahu'dan başka kimseye hizmet etmediği vurgulanan haberde, İsrail'deki bu gibi sızma girişimlerine karşı mücadeleden Netanyahu'nun doğrudan sorumlu olduğu kaydedildi.

- "İran Netanyahu'nun rakibinin cep telefonunu hackledi" iddiası

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın cep telefonunun İran tarafından hacklendiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda 14 Mart'ta yayımlanan haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'ten (Şabak) iki yetkilinin, geçen ay Gantz'ı ziyaret ederek cep telefonun hacklendiğini bildirdiği ileri sürülmüştü. Şabak yetkililerinin Gantz'a cep telefonunun siyasete atıldığı geçen yıl aralık ayından kısa bir süre sonra hacklendiğini, kişisel bilgilerinin yanı sıra yazışmalarının da çalındığını aktardığı öne sürülmüştü. Şabak'ın Gantz'ın cep telefonunun hacklenmesinin arkasında İran istihbaratının olduğuna inandığı ifade edilmişti.

Genelkurmay Başkanlığından 2015'te emekli olan Gantz, geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda İsrail Direnç Partisini kurarak siyasete atılmıştı.

Seçim yarışına katıldığı andan itibaren Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Gantz, geçen ay seçime eski gazeteci Yair Lapid ile ittifak kurarak girme kararı almıştı.

Mavi-Beyaz ismi verilen Gantz-Lapid ittifakının 9 Nisan'daki seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile başa baş bir yarış içerisinde olacağı dile getiriliyor.

Geçen ay yapılan kamuoyu yoklamalarında Mavi-Beyaz ittifakının seçimi birinci olarak tamamlayacağı öngörülse de bu ay yapılan anketlerde Gantz-Lapid ikilisinin ciddi derecede kan kaybettiği belirtiliyor.



