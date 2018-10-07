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Netanyahu'ya dolandırıcılık suçlaması! Hakim karşısında

İsrail Devlet Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, devlet fonlarını hileli şekilde kişisel ihtiyaçlarına kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

07 Ekim 2018 Pazar 17:47
Netanyahu'ya dolandırıcılık suçlaması! Hakim karşısında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, dolandırıcılıkla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşına çıktı.

İsrail Devlet Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu (59), devlet fonlarını hileli bir şekilde kişisel yiyecek ve içecek giderlerinde kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkemenin 13 Kasım'a ertelendiği açıklanırken Sara Netanyahu'nun hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

Sara Netanyahu, Haziran ayında dolandırıcılık ve güven ihlali suçlarından dolayı gözaltına alınmıştı. Sara’nın evinde maaşlı bir aşçının çalışmasına rağmen evinde aşçı bulunmadığını iddia ederek, 100 bin dolarlık hazır yemek sipariş verdiği iddia ediliyor.

İddianameye göre, Sara 2010 ve 2013 tarihleri arasından devlet fonunu kullanarak yüzlerce hazır yemek sipariş etmiş. 

İsrail’de devlet yöneticilerinin evinde maaşlı bir aşçının bulunması halinde dışarıdan hazır yemek için bütçe kullanmak yasak.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 17:47
  1. İsrail
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