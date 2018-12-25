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"Netanyahu'nun Türk ordusu aleyhindeki iftiralarını reddediyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı:- "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz"- "Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır. Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz"- "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye’de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır"

25 Aralık 2018 Salı 11:26
"Netanyahu'nun Türk ordusu aleyhindeki iftiralarını reddediyoruz"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiraların reddedildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusuna yönelik iftiralarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır. Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz. Çünkü Türk Ordusu hiçbir zaman bebek katili değildir ve böyle de anılmamıştır. Uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde icra edilen, Kıbrıs Barış Harekatı, terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında da görüldüğü üzere, en zor harekat ortamlarında dahi, sivil/masum insanlar, tarihi, dini, kültürel yapılar ve çevre, Türk Silahlı Kuvvetleri için, operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur.

Örnek olarak Rakka, Halep, Musul, Guta ile Afrin ve El Bab'ın harekat sonrası fotoğraflarını karşılaştırmak yeterlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:26
  1. iftira
  2. İsrail başbakanı Netanyahu
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. Türk ordusu

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