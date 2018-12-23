AK Parti: TSK'nın Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidar

Terör devleti İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı mesajları hakkında, Külliye ve hükümetten peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Netanyahu’ya yönelik sert açıklamalarının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya sert cevap!

TSK vurdukça Netanyahu’nun sesi çıkıyor

Ömer Çelik, “Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır.” diye konuştu.

“Rahatsız olmaya devam edecek”

Çelik, “Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş, rahatsız olmaya devam edecek.” ifadesini kullandı.

“Netanyahu Gerçekleri örteceğini sanıyor”

“İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.” diyen AK Parti Sözcüsü, “Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.” açıklamasında bulundu.

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