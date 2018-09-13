Netanyahu'nun politikası ters tepti! İsrailliler Arapça öğreniyor

Eli kanlı Netanyahu hükümetinin Arapça’yı resmi dil statüsünden çıkarması üzerine İsrail vatandaşları, topluca Arapça dersi almaya başladı.

TEPKİ OLARAK ARAPÇA DERSİ ORGANİZE EDİLDİ

İsrail meclisinden 62’ye karşı 55 oyla geçen skandal yasa sonrası İsrailli Araplar başta olmak üzere Yahudiler tarafından da protesto edildi. Bu tepkilerin sonucu olarak Tel-Aviv’in Habina Meydanı’nda “Dünyanın en büyük Arapça dersi” isminde bir etkinlik düzenlendi. Bu organizasyona İsrail’deki çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi.

YAHUDİLER ARAPÇA VE ULUS-DEVLET YASASINA KARŞI

İsrail’i Yahudilerin ulus-devleti olarak tanımlayan anayasal kanun, 19 Temmuz'da İsrail meclisi Knesset’ten geçti. İsrail vatandaşlığını ve dolayısıyla “kendi kaderini tayin hakkını” yalnızca Yahudilik üzerinden tanımasına ek olarak İbranice’yi İsrail’in resmi dili olarak tanıyan bu değişiklik, Arapça’yı resmi dilden “özel bir statüye” sahip bir dile indirgiyor. Yapılan bu zulme sessiz kalmayan bazı İsrailliler, topluca Arapça dersi almaya başladı. Bu durum Arapça öğrenme konusunda kimi muhaliflere ilham verdi.

Terör devleti her ne kadar işgal altında tuttuğu Filistin'de yaşayan insanların haklarını ellerinden almaya çalışsada bu durum ters etti yapıyor. Ülkede tartışılan Netanyahu hükümeti, Arapça'yı resmi statüden çıkarmış olmasına rağmen İsrail’de Arapça kursları yükselişte.