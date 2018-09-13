0553 313 94 23

Netanyahu'nun politikası ters tepti! İsrailliler Arapça öğreniyor

Dünyanın gözleri önünce mazlumları hedef alan terör devleti İsrail'de halk yapılan zulümlere sessiz kalmadı. Netanyahu hükümetinin yasakladığı Arapça'ya İsrail’de ilgi artıyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:11
Netanyahu'nun politikası ters tepti! İsrailliler Arapça öğreniyor

Eli kanlı Netanyahu hükümetinin Arapça’yı resmi dil statüsünden çıkarması üzerine İsrail vatandaşları, topluca Arapça dersi almaya başladı.

TEPKİ OLARAK ARAPÇA DERSİ ORGANİZE EDİLDİ

İsrail meclisinden 62’ye karşı 55 oyla geçen skandal yasa sonrası İsrailli Araplar başta olmak üzere Yahudiler tarafından da protesto edildi. Bu tepkilerin sonucu olarak Tel-Aviv’in Habina Meydanı’nda “Dünyanın en büyük Arapça dersi” isminde bir etkinlik düzenlendi. Bu organizasyona İsrail’deki çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi.

YAHUDİLER ARAPÇA VE ULUS-DEVLET YASASINA KARŞI

İsrail’i Yahudilerin ulus-devleti olarak tanımlayan anayasal kanun, 19 Temmuz'da İsrail meclisi Knesset’ten geçti. İsrail vatandaşlığını ve dolayısıyla “kendi kaderini tayin hakkını” yalnızca Yahudilik üzerinden tanımasına ek olarak İbranice’yi İsrail’in resmi dili olarak tanıyan bu değişiklik, Arapça’yı resmi dilden “özel bir statüye” sahip bir dile indirgiyor. Yapılan bu zulme sessiz kalmayan bazı İsrailliler, topluca Arapça dersi almaya başladı. Bu durum Arapça öğrenme konusunda kimi muhaliflere ilham verdi.

Terör devleti her ne kadar işgal altında tuttuğu Filistin'de yaşayan insanların haklarını ellerinden almaya çalışsada bu durum ters etti yapıyor. Ülkede tartışılan Netanyahu hükümeti, Arapça'yı resmi statüden çıkarmış olmasına rağmen İsrail’de Arapça kursları yükselişte.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:11
  1. İsrail
  2. Arapça
  3. Netanyahu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anaokulunda yürek yakan olay... 5 yaşındaki Miray'dan acı haber
    1. Anaokulunda yürek yakan olay... 5..
    2. ABD tetikte bekliyordu! Etkisini..
    3. Yozgat'ta çıkan anız yangını, 8 bin..
    4. Diyanetten öğrencilere özel yarışma
    5. ABD'den '5 milyon dolarlık yardım'..
    6. İstanbul'da şoke eden görüntü! Yük..
    7. Bakan Albayrak orta vadeli program..
    8. Bakanlıktan 'ABD'den süt ithali'..
    9. FIFA'dan devrim gibi karar!
    10. Şiddetli yağışlar İstanbul Boğazı'nı..
    11. Manchester City'nin geliri dudak..
    12. Kupada 3. tura yükselen takımlar..
    13. Bursa'da telefon dolandırıcısı 2..
    14. MB'nin faiz kararına Albayrak'tan..
    15. Galatasaray'ın rakibinde golcü krizi..
    16. Anaokulunda feci olay... Minik..
    17. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    18. Antalya'da hastane acil servisi önünde..
    19. D-100'de araç alev alev yandı
    20. Kastamonu'da 20 dakikalık dolu
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!