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Netanyahu'nun partisinin seçim afişinde Trump fotoğrafı

Likud Partisinin seçim afişinde, Netanyahu ve Trump'ın fotoğrafının yanı sıra "Netanyahu, başka bir ligde" mesajına yer verildi

03 Şubat 2019 Pazar 16:08
Netanyahu'nun partisinin seçim afişinde Trump fotoğrafı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını seçim kampanyasında kullanmaya başladı.

Likud Partisi, ülkedeki erken seçim için hazırlanan afişinde Trump'ın fotoğrafını kullandı. Başkent Tel Aviv'in en işlek ana yollarından birine asılan afişte, Netanyahu ile Trump'ın tokalaştığı fotoğraf dikkati çekti.

Afişte "Netanyahu, başka bir ligde" mesajına da yer verildi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini geçen yıl mayısta Kudüs'e taşıması ve İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilmesi nedeniyle Trump, İsrailliler arasında popüler durumda bulunuyor.

- Netanyahu'nun koltuğu sallantıda

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler geçiren Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak seçimde gücünü korumaya çalışıyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisinin meclisteki mevcut sandalye sayısı 30'u koruyarak, seçimden birinci parti olarak çıkması bekleniyor.

Ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, Netanyahu hakkındaki soruşturmaya yönelik kararını seçimden önce açıklaması halinde Likud Partisinin kan kaybedebileceği yorumları yapılıyor.

Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın ise her geçen gün gücünü artırdığı dile getiriliyor.

İsrail'de geçen yıl aralıkta alınan erken seçim kararının ardından, Gantz'ın partisi İsrail Direnç'in seçimlerden ikinci çıkması ve meclise 15 milletvekili sokmasının beklendiği ifade edilmişti. Ancak geçen hafta seçim kampanyasına başlayan Gantz'ın oy oranının gittikçe arttığı, mevcut şartlar altında 20'den fazla milletvekili çıkarabileceği kaydediliyor.

Öte yandan, İsrail basınında, Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek) ile İsrail Direnç partilerinin, seçimde ittifak kurmaları halinde meclise 35 milletvekili sokabileceği ve Likud Partisini geride bırakabileceği yönünde anketler yayınlamıştı.

Yeş Atid Partisi Milletvekili Ofer Shelah, dün yaptığı açıklamada, parti liderleri Lapid ile Gantz'ın seçimde ittifak kurmak için görüştüklerini, bu konuda uzlaşı sağlanıp sağlanmayacağının iki hafta içinde netleşeceğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:08
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Donald Trump
  3. İsrail
  4. seçim

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