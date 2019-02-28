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Netanyahu'nun partisinden son dakika başvurusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, liderleri hakkındaki 3 soruşturma dosyasına ilişkin İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in kesin olmayan kararını seçimden sonra açıklaması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:56
Netanyahu'nun partisinden son dakika başvurusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, liderleri hakkındaki 3 soruşturma dosyasına ilişkin İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in kesin olmayan kararını seçimden sonra açıklaması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

İsrail basınında yer alan habere göre, Likud, 3 soruşturmaya dair Başsavcı Mendelblit'in kesin olmayan kararını kamuoyuyla bugün paylaşacağı yönündeki haberler üzerine son dakika hamlesi yaptı.

Netanyahu'nun partisi, Başsavcı'nın kesin olmayan kararını 9 Nisan'da yapılacak erken seçimden sonra açıklaması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, Likud'un başvurusuna ilişkin henüz kararını açıklamadı.

 

İsrail basını, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin ön kararını bugün kamuoyuyla paylaşacağını, Başsavcı'nın kesin kararını ise seçimden sonra açıklayacağını yazmıştı.

Bu gelişme üzerine Netanyahu, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek dün akşam İsrail'e dönmüştü.

- Seçim sonucunu etkileyebilir

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddialarıyla Netanyahu hakkında 4 soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl Başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyor. Ancak Mendelblet'in "9 Nisan'da yapılacak erken seçime müdahale ediyor" algısı oluşturmamak için Netanyahu hakkındaki soruşturmalara ilişkin kesin kararını seçimden sonra açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, Mendelblet'in Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kesin olmayan kararını açıklayarak üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmayı, kararının kesin olmaması sebebiyle de seçimlere müdahale ediyor imajını ortadan kaldırmayı amaçladığı yorumunu yapıyor.

- Netanyahu hakkındaki soruşturmalar

İsrail Başbakanı, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:56
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