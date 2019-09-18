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Netanyahu'nun oğlu fena rezil oldu! İstanbul'u İsrail yaptı

Kurban Bayramı'nda İslam'a ve Müslümanlara hakaret etme küstahlığında bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu yaptığı paylaşımla rezil oldu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:24
Netanyahu'nun oğlu fena rezil oldu! İstanbul'u İsrail yaptı

Terör devleti İsrail'de genel seçimler sonrası Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi, koalisyonu kuracak sandalye sayısını elde edemedi.

Askerlik yasası nedeniyle araları açılan eski iktidar ortağı  Liberman'la yeniden koalisyon kurması beklenen Netanyahu'nun bu kez oğlu, sosyal medyadaki paylaşımıyla gündem oldu.

İstanbul'dan seçim fotoğrafını israil'den sandı

Kurban Bayramı nedeniyle İslam'a ve Müslümanlara karşı hakaret içeren ifadeler kullandığı için tepki toplayan Yair Netanyahu, Twitter'da paylaşılan ve İsrailli Arapların seçime yoğun ilgi gösterdiğini yazan paylaşımı retweet edince, sosyal medyada alay konusu oldu.

Aslında fotoğraf İsrail'den değil, İstanbul'daki seçimlerden bir kareye aitti.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 08:24
  1. İstanbul
  2. israil
  3. seçim
  4. Benyamin Netanyahu
  5. Yair Netanyahu
  6. istanbul

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    hirsiz kaatilin hirsiz salak oglu
  • MkkkMkkk1 sa önce
    Onca senelik gazetecisiniz kafanız hala basmıyor, kafir hata yaparmı hiç.biz İstanbul'da seçimi kazandık en önemlisi bu diyor.
  • DdktmDdktm1 sa önce
    Bunu haber olarak buraya koyana Ne söylesem boş.

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