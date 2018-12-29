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"Netanyahu'nun muhatabı bebek katili terör örgütlerinin elebaşılarıdır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu'nun muhatabı Cumhurbaşkanımız değildir, onun muhatabı bebek katili dediğimiz terör örgütlerinin elebaşılarıdır." dedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:36
"Netanyahu'nun muhatabı bebek katili terör örgütlerinin elebaşılarıdır"

Kıran, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) iş birliğiyle başkentte düzenlenen "UMED Filistin Kültür ve Medya Akademisi Sertifika Töreni"nde yaptığı konuşmada, Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı verdiği mücadelede ümitsiz olunmaması gerektiğini söyledi.

Kıran, "Netanyahu'nun muhatabı Cumhurbaşkanımız değildir, onun muhatabı bebek katili terör örgütlerinin elebaşılarıdır. Filistin denince akla sadece işgal ve zulüm değil, kararlılık, umut ve mücadele azmi gelmelidir." diye konuştu.

Kıran, Filistin meselesiyle ilgili uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zamanı gelmiş bir düşüncenin önünde hiçbir güç duramaz. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin de zamanı gelmiştir. Bunun önünde hiçbir güç duramayacaktır. Herkes sussa da Türkiye konuşmaya, mücadele etmeye devam edecektir."

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan da eğitim programının amacının, mazlum Filistin halkının yıllardır yaşadığı sıkıntıları en doğru şekilde iletmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğe dikkati çeken Ceylan, "Kudüs bizim kutsalımızdır, Filistinlilerin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "İsrail zulmünü haberleştirmek için can güvenlikleri yok"

UMED Başkanı Aslan Değirmenci de aralarında Filistin, Moritanya ve Irak'ın olduğu farklı ülkelerden gelen gazetecilerin aldığı eğitimin kendileri için en değerli eğitim programı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim kapsamında Türkiye'ye gelen Filistinli gazeteci heyetinden duydukları karşısında şaşkınlığını ifade eden Değirmenci, "Filistinli gazeteci arkadaşlarım bizden basın yeleği, miğfer ve gaz maskesi istedi çünkü İsrail zulmünü haberleştirmek için can güvenlikleri yok." dedi.

TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan da Müslümanların vücudun azaları gibi olduğunu belirterek, "Haritalarda ayrılsak da kalplerimiz bir yürekte buluşur." diyerek kardeşlik vurgusu yaptı.

Törende "Demiurk Sanat Akademisi", katılımcılara Filistin temalı halk dansı gösterisi sundu.

Programı başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:36
  1. AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan
  2. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
  3. ERDOĞAN
  4. Filistin
  5. Netanyahu
  6. UMED Filistin Kültür ve Medya Akademisi

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