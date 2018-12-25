3 bin 316 Filistinliyi öldürdü! Netanyahu’nun katliam serüveni

Amerika’nın Ortadoğu’daki gayrimeşru çocuğu İsrail’in başbakanlığını 9 yıldır aralıksız biçimde sürdüren Binyamin Netanyahu döneminde binlerce Filistinli katledilirken on binlercesi de yaralandı.

Irkçı görüşleriyle öne çıkan Netanyahu’nun ülkesinde yönetimi elinde tuttuğu dönemlerde aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 3 bin 300’den fazla Filistinli, İsrail güçlerinin saldırılarında şehit edildi, binlercesi yaralandı.

İsrail’in Filistin’e karşı uyguladığı baskı ve ihlallerin baş mimarlarından biri olarak gösterilen Netanyahu, İsrail ordusu tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlenen 2 kanlı saldırı sırasında başbakanlık görevini yürüttü.

775 bebek ve çocuk öldü

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem’in verilerine göre, Netanyahu’nun başbakan olduğu 2009’dan bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Gazze’de en az 3 bin 316 Filistinli, İsrail güçlerinin saldırılarında şehit oldu. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerden 775’i çocuk, 334’ü de kadın.

Netanyahu dönemindeki İsrail saldırılarında en ağır bedeli Gazze Şeridi ödedi. Dört kez başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik 2012’deki “Bulut Sütunu Operasyonu” ve 2014’teki “Koruyucu Hat Operasyonu” isimli saldırıların emrini veren kişi oldu. Can kaybının yanı sıra Gazze’de büyük yıkımlara yol açan bu iki saldırı, son yıllarda İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarında ön sıralarda yer alıyor.

2012’de 167 Filistinli ölürken 2014’teki katliamda ise 495’i çocuk, 253’ü kadın olmak üzere 2 bin 104 Filistinli şehit oldu, 11 binden fazla kişi de yaralandı. 28 bin 366 ev zarar görürken bunlardan 3 bin 329’u tamamen yıkıldı.

30 Mart’tan bu yana Gazze’de süren barışçı gösterilerden de rahatsız olan Netanyahu’nun askerleri, 225’ten fazla Filistinli’yi katletti.