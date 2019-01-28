0553 313 94 23

Netanyahu'nun Fas'ı ziyaret edeceği iddiaları protesto edildi

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:56
Netanyahu'nun Fas'ı ziyaret edeceği iddiaları protesto edildi

RABAT (AA) - Fas'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret edeceği iddiaları protesto edildi.

Faslı bir grup aktivist, İsrail medyasında Netanyahu'nun gelecek Mart ya da Nisan ayında Fas'ı ziyaret edeceğine dair yer alan iddialar üzerine harekete geçti.

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi'nin çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Netanyahu'nun "muhtemel ziyaretini" protesto etti.

İsrail'le normalleşme adımlarına karşı çıkan eylemciler, hükümete Netanyahu'yu kabul etmeme çağrısı yaptı.

Eylemcilerin ayrıca ziyaret iddialarını protesto için 24 saatlik açlık grevi yapacağı aktarıldı.

Gözlemevi Başkanı Ahmed Vayhaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Fas halkının Netanyahu'nun muhtemel ziyaretine karşı olduğu mesajını iletmek için düzenlendiğini belirterek, ziyareti engellemek için her türlü yola başvuracaklarını ifade etti.

Vayhaman, bazı göstericilerin eylemden hemen sonra 24 saatlik açlık grevine başlayacağını, Faslıların İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu aktardı.

İsrail medyasında Netanyahu'nun Fas'ı ziyaret edeceğine dair iddialar yer alırken, konuyla alakalı Fas makamlarından açıklama yapılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:56
  1. Fas
  2. İsrail
  3. protesto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bazı yabancı odaklar Nahda ve siyasal İslam'ı tasfiye etmek istiyor"
    1. "Bazı yabancı odaklar Nahda ve siyasal..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2019
    3. ABD'den Venezuela devlet petrol..
    4. Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses,..
    5. Birbirlerine girdiler: Rus ve İran..
    6. Baltık Denizi semalarında Rus uçağı..
    7. Netanyahu'nun Fas'ı ziyaret edeceği..
    8. Evi terk eden eşinin kardeşini silahla..
    9. Akar'dan 'F-35' açıklaması: Mülkiyeti...
    10. "Basra Körfezi ve Akdeniz'i birbirine..
    11. Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu
    12. Van Persie'ye "2018 Yılı Spor..
    13. Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi
    14. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ben..
    15. Köprüler para bastı! Saniyede 57.8..
    16. Trump, Obama için "Bütün gün basketbol..
    17. Ersun Yanal'dan galibiyet açıklaması!
    18. Maçın ardından
    19. Gurur veren anlar! Bakan Akar test etti!
    20. Lezginka Bursa'da sahne aldı
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti