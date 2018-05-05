Netanyahu'nun 'ayakkabıları' Japonya'yla kriz çıkardı!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin bu hafta gerçekleştirdiği Ortadoğu temasları sırasında duraklarından biri terör devleti İsrail'di. Katil Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu Abe ve eşi Akie Abe'yi konuk etti. Çekilen grup fotoğrafında masada yer alan bir yemek dikkat çekerken birçok sosyal medya kullanıcısı buna tepki gösterdi.

MASADA AYAKKABININ NE İŞİ VAR?

Yoğun geçen görüşmelerin ardından masaya oturan liderler ve eşleri yemek eşliğinde sohbet etmeye devam etti. Çekilen grup fotoğrafında ise bir detay çok dikkat çekti. Liderlerin eşleriyle bir arada olduğu ve şefle çekilen fotoğraflarında masada 4 adet ayakkabı olduğu görüldü. Diğer fotoğraflarda ise bu ayakkabının aslında bir çikolata olduğu ve içinde de özel üretim çikolata olduğu görülüyor.

Masadaki ayakkabıların bir çikolata firmasına ait olduğu ve içinde özel üretim çikolata olduğu açıklandı.

İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI

Japon kültüründe eve girmeden önce ayakkabıların çıkarıldığını ve Japonların bu konuda çok hassas olduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcıları İsrail yönetimine böyle bir yemek sundukları için tepki gösterdi. İsrail basını konuyla ilgili bir detay vermezken Shinzo Abe’nin İran’ın imzaladığı nükleer anlaşmayı desteklediğini söylediğini aktardı.