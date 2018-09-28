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Netanyahu'nun açıklamalarına İran'dan sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizli nükleer tesis iddiasını reddetti. Zarif, "Hiçbir sanat gösterisi, İsrail gerçeğinin üstünü örtemez" dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 11:00
Netanyahu'nun açıklamalarına İran'dan sert tepki

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğuna ilişkin iddiasını reddetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını "gösteri" diye niteledi.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir sanat gösterisi, İsrail'in bölgemizde atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail'in yasa dışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası müfettişlerin incelemesine açmasının zamanı geldi."

KASİMİ: TEMELSİZ VE KOMİK

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi de Netanyahu'nun iddialarının "temelsiz ve komik" olduğunu söyledi.

Kasımi, "İşgalci İsrailli yetkililer tarafından sahnelenen bu yeni gösteri her ne kadar cevap vermeyi hak etmiyorsa da bu iddiaları şiddetli bir şekilde reddediyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğu iddiasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 11:00
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