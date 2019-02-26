0553 313 94 23

Netanyahu’dan Zarif’in istifasından kendine pay çıkarma çabası

26 Şubat 2019 Salı 13:19
Netanyahu’dan Zarif’in istifasından kendine pay çıkarma çabası

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifasını memnuniyetle karşılayarak, “Gittiği yere kadar.” ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu’nun Zarif’in istifasına ilişkin, “Zarif gitti. Gittiği yere kadar.” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Zarif’in istifasından adeta kendine bir pay çıkarırcasına, “Ben burada olduğum sürece de İran nükleer silah elde edemeyecektir.” ifadelerini kullandı.

İsrail yıllardan beri İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı kampanya yürütüyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanarak istifasını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa ettiğini doğrulamış, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in istifasının İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:19
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Cevad Zarif
  3. iran
  4. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell, blockchain çözümlerini tanıttı
    1. Turkcell, blockchain çözümlerini..
    2. Kediye tekme davasında karar çıkmadı
    3. Gürsel Baran’dan "İstihdam..
    4. Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor
    5. Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum..
    6. Açığa alınan üsteğmen Sivas'ta..
    7. Manisa BBSK yarıştan kopmak istemiyor
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    9. En önemli hap: Huzur
    10. İşte samimi anlarıyla Başkan Erdoğan!
    11. Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları..
    12. İşte neştersiz güzelliğin sırrı
    13. FETÖ sanığından ‘katalog evliliği’..
    14. "Nadir Hastalıklar Ağı" kuruldu
    15. Çetin: "Tüm inançlara saygılı ve eşit..
    16. CHP’ye Bodrum şok
    17. Baba ocağına dönüş hızlandı
    18. Alan “5 yıl bizlere vekalet verin ”
    19. Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası
    20. 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç..
    21. CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi..
    22. Suriyeli muhaliflerden Rukban Kampı..
    23. Hilmi Güler: "Fındığa sahip çıkacağız"
    24. Nijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyor
    25. Turkcell'den Barselona'da "Blockchain"..
    26. AB'nin demokrasi ve idam ikiyüzlülüğü
    27. Şıktaşlı’dan ‘Suda yüzde 40 indirim’..
    28. Başkan Yılmaz, Kaymakam Karaca’yı..
    29. E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali..
    30. Zihni Şahin: “Sevgiyle birlikte..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti