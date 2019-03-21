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Netanyahu’dan Trump’a Golan Tepeleri teşekkürü

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu:"İran’ın Suriye’yi kullanarak İsrail’i yok etmeyi düşündüğü bir dönemde Başkan Trump, cesurca İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıyor"

21 Mart 2019 Perşembe 20:58
Netanyahu’dan Trump’a Golan Tepeleri teşekkürü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımanın zamanı geldi" açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti.

Başbakan Netanyahu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın açıklamalarını "cesurca" şeklinde nitelendirdi.

Netanyahu, paylaşımında "İran’ın Suriye’yi kullanarak İsrail’i yok etmeyi düşündüğü bir dönemde Başkan Trump, cesurca İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıyor. Teşekkürler Başkan Trump." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail basınında bu sabah yer alan haberlerde, Netanyahu’nun pazartesi günü Washington’a yapacağı ziyaret sırasında ABD’nin işgal altındaki Golan Tepeleri’nde "İsrail’in egemenliğini" tanıyabileceği yönünde iddialar yer almıştı.

Uzmanlar, ABD’nin gelecek günlerde işgal altındaki Golan Tepeleri’ni "İsrail toprağı" olarak tanıması halinde 9 Nisan’daki seçimde Netanyahu’nun elinin güçleneceği görüşünde hemfikir.

Netanyahu, dün İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı ortak basın toplantısında uluslararası topluma Golan Tepeleri'ni "İsrail'in parçası" olarak tanımaları çağrısı yapmıştı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'a gidecek olan Netanyahu, 25 Mart’ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu 26 Mart'ta da yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

-Golan Tepeleri hareketliliği

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesi Netanyahu yönetimi, Washington'u işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıması için ikna etmeye çalışıyor.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Başbakan Netanyahu ile 11 Mart'ta Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Golan Tepeleri'nin İsrail'in toprağı olarak tanıması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilirim. Buranın bugün ve sonsuza dek İsrail'in bir parçası olarak tanınması için çalışmalara başlayacağım." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının 13 Mart'ta yayımladığı 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımlanan Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesinin kullanılması dikkati çekmişti.

İsrail, Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 20:58
  1. ABD
  2. Golan tepeleri
  3. İsrail

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