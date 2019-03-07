0553 313 94 23

Netanyahu’dan THAAD hava savunma sistemine ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail’e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 09:48
Netanyahu’dan THAAD hava savunma sistemine ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail’e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini ziyaret etti.

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile beraber, ABD’nin İsrail’e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini ziyaret etti. Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "THAAD sistemi konuşlanması İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın güçlü bir göstergesidir" diyerek, THAAD’ın bölgedeki İsrail’e karşı mevcut ve gelecekteki tehditleri önlemek için önemli olduğunu söyledi. Natanyahu konuşmasında ayrıca, "Başkan Donald Trump ve ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığından memnunuz" ifadelerini kullandı.

 

ABD ordusu, 2 gün önce İsrail ordusu ile gerçekleştirdiği tatbikatın sona ermesinin ardından İsrail’e geliştirilmiş füze savunma sistemi ’THAAD’ konuşlandırdığını duyurmuştu. THAAD, ABD’nin elindeki en güçlü hava savunma sistemi olarak biliniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Yeni bir bitki türü keşfedildi
    1. (Özel) Yeni bir bitki türü keşfedildi
    2. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    3. İsrail askerleri Gazze’de Filistinli..
    4. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    5. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    6. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    7. İnegöl sise teslim
    8. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    9. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    10. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    11. Nafaka makul süreli olmalı
    12. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    13. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    14. Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren..
    15. Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi..
    16. Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
    17. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    18. Karatay'dan Altaylı'ya bomba sözler!..
    19. İstanbul'da dolandırdı, Adana'da..
    20. İsveç’e dönecek DEAŞ üyeleri..
    21. Adıyaman’da yeşil ışık ‘Yeşilay’ oldu
    22. Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın..
    23. Boru yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı
    24. İstanbul'da katliam! 2'si öz oğlu 4..
    25. Kız Basketbol Takımı Türkiye 5’incisi..
    26. Genç ve Kadın Girişimcilerde yeni dönem
    27. Balıkesir’in coğrafi işaretli ürünleri..
    28. Süper Lig’de 25. hafta heyecanı
    29. Jeep'ten mart kampanyası
    30. Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına..
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları