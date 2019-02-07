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Netanyahu'dan tepki çeken karar! 20 yıl daha açıklanmayacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın gerçekleştirdiği operasyonlara ait belgelerin gizlilik süresinin 20 yıl daha uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:16
Netanyahu'dan tepki çeken karar! 20 yıl daha açıklanmayacak

İsrail gazetesi Haartez'e göre, Netanyahu geçen ocak ayında "daha  fazla dikkatli olmayı gerektiren güvenlikle ilgili sebeplerden ötürü" 1949'dan bu  yana gizli tutulan söz konusu belgelerin 20 yıl daha gizli kalmasına karar verdi.

Haberde, belgelerden birinin, Hamas liderlerinden Mahmud el-Mebhuh'un  Mossad tarafından 2010'da Dubai'de öldürülmesiyle alakalı olduğu kaydedildi.

"Karar keyfi"

Öte yandan insan hakları örgütleri, "keyfi" olarak nitelendirdiği bu  kararın, arşiv belgelerinin açıklanmasındaki kamu menfaatini görmezden geldiğini  kaydetti.

İsrail meclisi 2018'de söz konusu belgelerle ilgili gizlilik süresinin  sadece 5 yıl uzatılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Söz konusu kararın, İsrail'in 1948'den bu yana Filistinliler aleyhinde  gerçekleştirdiği operasyon ve katliamlarla ilgili bilgilerin açığa çıkarılmasını  engelleyeceği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 07:15
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